Louise şi Nikky Draven, un cuplu din Marea Britanie au luat o decizie cel puţin neobişnuită, când au decis să spună că propriul copil aparţine genului neutru, fiind de părere că este mai bine decât să-l forţeze să fie fată sau băiat, potrivit cotidianului The Sun.

Detaliile acestei decizii fac din acest caz unul şi mai interesant. Louise s-a născut bărbat, dar urmează un tratament cu hormoni pentru a deveni femeie, iar Nikky este femeie, dar s-a declarat pansexual (pansexualitatea este atracţia sau dorinţa sexuală, iubirea romantică ori atracţia emoţională fată de persoane de toate felurile, indiferent de gen, naţionalitate, condiţie socială ori religie).

Fiul cuplului de transsexuali din Middlesborough, pe nume Star, este liber să se machieze, să îşi vopsească unghiile, să aleagă haine de băieţi sau de fete şi să se joace cu păpuşile, pentru că părinţii săi i-au spus că este înainte de toate o persoană, mai mult decât un băiat.

Louise este tatăl biologic al lui Star, iar Nikky, pe care băiatul o consideră tatăl său, este în realitate mama biologică a copilului.

Băiatul urmează să meargă pentru prima data la şcoală în septembrie cu o uniformă pentru băieţi, dar ţinuta urmează să fie asortată cu o vestă şi cu o pereche de şosete roz, pe care Star le-a ales pentru ocazie.

„Nu vrem ca propriul nostru copil să fie constrâns de genul său sexual, suntem doar o familie normală şi suntem exact ceea ce ne dorim să fim. Vrem să îi acordăm încrederea necesară să devină cine vrea el să devină, încredere pe care noi nu am avut-o când am crescut’’, a declarat Nikky, fost bodyguard, în vârstă de 30 de ani.

„Îl lăsăm să-şi aleagă hainele, iar rozul este una din culorile lui preferate. Îi place să poarte colanţi şi datorită numelui său, îi plac hainele cu modele care conţin stele. De asemenea, îi place să se joace cu păpuşile, dar se joacă şi cu jucării pentru băieţi, precum maşinile”, a completat Nikky.

Iniţiativa celor doi părinţi este pe cale să provoace o dezbatere la nivel naţional, o parte din oameni considerând că în acest fel copilul este protejat, iar alţii susţin că prin decizia lor, părinţii îi neagă adevărata identitate băiatului. Cuplul, care s-a căsătorit în anul 2012 a oferit mai mult detalii legate de viaţă lor şi de momentele dificile prin care au fost nevoiţi să treacă.

„Au existat multe momente când lumea ne-a jignit, când se râdea de noi pe stradă şi lumea ne arată cu degetul, mai ales când Star era mic. Eu nu m-am lăsat uşor intimidată pentru că am fost bodyguard într-un pub de gay, dar Lou se supără de cele mai multe ori. Am avut în anumite momente dubii, precum ce o să spună lumea sau dacă îl vom pune într-o situaţie dificilă pe Star, dar am considerat că este decizia cea mai bună pentru copilul nostru, mai ales că în zilele de astăzi lumea găseşte motiv din orice pentru a râde şi a ridiculiza alţi copii”, a incheiat Nikky Draven.