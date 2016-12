În noul Parlament vor fi și aleși ale căror averi nu sunt la fel de impresionante ca ale celor cu state vechi în politică. Printre aceștia se numără și renumitul neurochirurg Leon Dănăilă, care a câștigat un mandat de senator PNL.



Academicianul Leon Dănăilă nu deține terenuri, case, mașini și nici bijuterii, tablouri sau obiecte de artă, potrivit declarației de avere. El are un depozit bancar la CEC, în cuantum de 70.000 de lei. Dănăila nu are nici credite și nici nu a dat bani cu împrumut și a avut anul trecut venituri totale de 122.400 de lei, din trei surse: de la Academia de Știinte Medicale, unde este membru titular, de la Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București, unde este medic primar, și de la Academia Română, al cărui membru este de asemenea.

Nici liderul USR Nicușor Dan nu are în proprietate un apartament sau o casă. Potrivit declarației de avere, el are doar un teren agricol în Predeal, de 7.450 mp, achiziționat prin credit ipotecar, și un autoturism Citroen BX din 1986. Nicușor Dan are un credit în valoare de 73.435 de euro și un altul de 27.000 de euro. În ultimul an fiscal, Nicușor Dan a încasat 29.000 de lei de la Institutul de Matematică al Academiei Române, 13.000 de lei de la Asociația Salvați Bucureștiul, în calitate de manager de proiect.

Ce averi au parlamentarii români celebri

În schimb, Călin Popescu Tăriceanu este printre parlamentarii cu cele mai mari averi. El deține trei apartamente în București, unul în Năvodari și o casă de vacanță în satul Ciofliceni, comuna Snagov și este proprietarul a două terenuri intravilane tot în Snagov. Liderul ALDE deţine cinci autoturisme de epocă. În plus, Călin Popescu Tăriceanu a declarat bijuterii și ceasuri ce aparțin soției în valoare de 60.000 de euro. În conturi, liderul ALDE are 39.203 lei, 415.441,84 de euro şi 6.273 de dolari. Călin Popescu Tăriceanu are acțiuni și părți sociale la trei companii.

Traian Băsescu începe un mandat de senator, după cele două de președinte, cu o avere consistentă. Șeful PMP deține, în coproprietate cu soția sa, un apartament, în București și un apartament în Constanța. Totodată, Băsescu mai are două terenuri intravilane, de 174 mp și 46 mp. Fostul șef de stat mai are două autoturisme: o Dacie Duster și un Ford BMax, dar și ceasuri, bijuterii și tablouri în valoare totală de 89.000 de euro.

Liderul PSD Liviu Dragnea are, potrivit propriei declarații de avere, un apartament de 80 mp, un spațiu comercială de 1527,59 mp și un teren aferent acestuia de 2913,35, toate aflându-se în Turnu Măgurele. Dragnea mai are un autoturism Skoda Superb, fabricat în 2006, respectiv un cont bancar de 32.080 de lei și altul de 16,84 dolari. Dragnea deține acțiuni la Hotel Turiss din Turul Măgurele, care valorează 80.710 euro și 460.110 lei.