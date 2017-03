Ce-a fost în mintea ucigașului tinerei de 24 de ani din Oradea. Psihologia crimei din dragoste

Ucigaşul tinerei de 24 de ani din Oradea avea într-o mână un buchet de flori iar în cealaltă pistolul. Tu ai fi luat florile? Psihologia crimei din dragoste

Psihologul Cezar Laurenţiu Cioc explică pe întelesul tuturor ce s-a aflat în mintea celui care a şi-a împuşcat în cap fosta iubită de 24 de ani din Oradea şi ce le determină pe femei să înceapă o relaţie cu bărbaţi instabili emoţional cu accente de violenţă. Află cum se folosesc aceşti bărbaţi de buchete de flori pentru a întoarce din drum femeile care vor sa îi părăsească. Tu ai lua florile?

“Nu da în mine la faţă că se vede”

“Nu da în mine la faţă că se vede” striga şi în trecut fata de 24 de ani, fiica unui poliţist şi iubita unui psihopat. Acesta din urmă, pe numele său Adrian Hladii, a răpit fata, a înghesuit-o în maşină apoi a împuşcat-o în cap. Maşina a fost găsită abandonată pe malul Crişului la periferia municipiului Oradea. Se pare că tânăra nu mai dorea să continue relaţia cu ucigaşul. Psihopatul venise cu flori la femeie dar şi-a pierdut minţile la vederea acesteia în compania altui bărbat pe care l-a împuşcat pe loc. Din fericire acesta a supravieţuit. Criminalul este căutat de poliţie, dat în consemn la frontieră şi în urmărire internaţioanlă. Această crimă şi tentativă de omor au la bază explicaţii psihologice îngijorătoare pe care le primim de la Psihologul Libertatea

„Năravul din fire, n-are lecuire”

“ Acest caz terifiant este unul şcoală despre ce fel de om să NU alegi în jurul tău chiar dacă are Bmw, bani sau îţi lasă impresia de bărbat de acţiune. Nu e nevoie sa fii psiholog ca să observi din primele interacţiuni, comportamentul agresiv patologic al cuiva şi tendintele de pierdere a raţiunii cu manifestări violente. E o vorbă în popor “Năravul din fire,n-are lecuire” iar aceasta se aplică total acestui caz particular. Comportamentul de lungă şi scurtă durată al criminalului denotă majore tendinţe psihopatoide cu incapacitate de empatie, deficit de control al impulsului şi o tulburare de personalitate cu tendinţe agresive extreme.” a suţinut psihologul

“Îşi bat partenerele apoi se jură că nu mai fac şi vin cu flori la victimă“

“ La început, aceşti oameni îşi bat partenerele apoi se jură că nu mai fac, plâng chiar, dau impresia că sunt niste copii mici de care femeilor li se face milă, se întorc la ei apoi sunt bătute din nou. Sună cunoscut scenariul? Se folosesc de flori ca să sensibilizeze femeile naive care asociază pe moment frumuseţea florilor cu agresorul. Acestea iar se întorc şi iar sunt maltratate. Psihopatul foloseşte expresii verbale precum „Uite ce m-ai determinat să fac” ca şi cum victima ar purta vina pentru comportamentul lui violent şi instabil. Aceste manifestări nu sunt specifice doar acestui caz particular ci sunt întâlnite la majoritatea speţelor în care cineva interacţionează cu un psihopat, de aceea l-am numit caz şcoală. Ca femeie nu cădea pradă florilor venite de la oameni cu tulburare de personalitate extrem de agresiva şi instabilă. Aceşti oameni afirmă că fac totul din dragoste iar până la un punct, femeile îi cred” a mai adăugat specialistul

“Femeile sunt fascinate la început de cei care par a fi puţin nebuni”

“ În psihologie nu există termenul de nebun, dar am ales să îl folosesc aici pentru că femeile tind să fie fascinate la început de cineva despre care afirmă admirativ “ ce nebun e” sau “ e nebun după mine” . Pe vremea comunştilor acesti oameni cu personalitate psihopatoidă se lăudau că au dungă roşie pe buletin pentru a inspira teamă iar unele femei găseau o bizară fascinaţie faţă de ei. Considerau că nu sunt plictisitori, că au atitudine şi autoritate de bărbat etc. Azi psihopaţii nu mai au dungă roşie pe buletin ci au Bmw, vin cu flori iar cei mai educaţi pot chiar să te cucerească.” declară expertul

“Dacă te-a lovit odată o va face şi a o suta oară”

„Dacă esti femeie reţine ceva foarte important: dacă te-a lovit odată o va face şi a o suta oară indiferent câte flori îţi aduce. Fii o fină observatoare a comportamentului uman. Ca femeie observă de la început la un bărbat cum se poartă cu animalele sau cu copiii. Iţi dai imediat seama de abilităţile empatice ale unui bărbat din interacţiunea copii şi cu animalele. Psihopaţii spânzură pisici încă din copilărie, trec cu maşina peste câini pe şosea iar cu copii nu pot să relaţioneze sub nicio formă. Pe femei le tratează ca pe nişte obiecte folosind la adresa lor apelativul ăla vulgar al zonei genitale feminine, ăla cu p. Când discută cu cei din anturajul lor spun „ Am agăţat o pi…ă”. Când vezi şi auzi aşa ceva îţi recomand să te delimitezi IMEDIAT iar dacă ai suspiciunea că are tulburare de personalitate psihopatoidă violentă sună la 112”, a încheiat Cezar Laurenţiu Cioc, psiholog la Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Potenţialului Uman din Bucureşti.