Milion Dollar Players! Cine sunt cei mai bogați jucători de la Eurobasket 2017 de la Cluj-Napoca. Jucători uriași vor putea fi văzuți de vineri la meciurile din Grupa C.



Grupa C a Eurobasket 2017 se joacă de vineri în Polivalenta din Cluj-Napoca. În afara susținerii tricolorilor, suporterii care vor veni la sală vor vedea pe parchet niște adevărate icoane în sportul cu mingea la coș.

Pau Gasol (37 de ani, Spania) – salariu 16.000.000 $/ an

Pivotul de 2.13 metri tocmai a semnat prelungirea contractului cu San Antonio Spurs, din NBA, pentru trei sezoane. Valoarea angajamentului: 48.000.000 $, 16.000.000 pe stagiune. Pau, care îl va avea alături la Cluj-Napoca și pe fratele său, Marc, are un palmares incredibil: două titluri NBA (2010, 2011 – LA Lakers), de șase ori selectat în All Star Team, cel mai bun debutan în NBA (2002), aur cu spania la CM U18 și U19, campion mondial și cel mai bun jucăror la CM 2006, trei titluri europene (2009, 2011, 2015), argint la JO 2008 și 2012 și bronz la Rio!

Bojan Bogdanovici (28 de ani, Croația) – salariu 10.500.00 $/ an

Shooting guardul care poate juca și extremă mică tocmai s-a transferat de la Brooklyn Nets la Indiana Pacers. Cel care în stagiunea precedentă a jucat și Washington Wizards a semnat pe doi ani și va încasa un salariu anual de 10.700.000 de euro pe an. Campion în Turcia, cu Fenerbahce, Bojan (2.00 metri) a fost exclus din națională în 2012, din motive discipinare, dar a revenit la lot după un an.

Tomas Satoransky (25 de ani, Cehia) – salariu 3.000.000 $/ an

În 2016, point guard-ul de 2.01 metri a semnat un contract pe 3 ani, în valoare de 9,000,000 $, cu Washington Wizards. A mai jucat la Sevilla (finală pierdută de EuroCup) și la FC Barcelona (o Supercupă în 2015 și premiul de cel mai spectaculos jucător în 2016).

Tyrese Rice (30 de ani, Muntenegru) – salariu 1.500.000 de euro/ an

Coordonatorul american naturalizat a mai trecut pe la Bayern, Maccabi Tel Aviv și Himki până să ajungă, anul trecut, la FC Barcelona. Absolvent al colegiului Boston, nedraftat în NBA, jucătorul de 1.90 metri, a cucerit Euroliga (2014, cu Maccabi) și Eurocup (2015, cu Himki). A fost MVP în ambele competiții. Marți a fost anunțat că Barcelona nu va mai conta pe el în sezonul viitor.



Adam Hanga (28 de ani, Ungaria) – salariu 700.000 de euro pe an

Draftat de Spurs în 2011, nu a ajuns să joace în NBA. Din acest an, Hanga (2.01 metri) e sub contract cu FC Barcelona. În ultimul sezon de Euroligă a fost declarat cel mai bun fundaș. Are un angajament anual în valoare de 800.000 de euro.

Vlad Moldoveanu (29 de ani, România) – salariu 230.000 de euro/ an



Jucătorul român de poziția 4 care a evoluat și în Euroligă a lăsat contractul cu U Cluj (a fost campion și a cucerit Cupa) pentru un venit dublu la Demir İnşaat Büyükçekmece (adică 230.000 de euro), locul 13 în ultimul sezon din Turcia. Moldoveanu (2.06 metri) a făcut primii pași în baschet în SUA, la colegiul St. John’s. S-a transferat apoi la Universitatea George Mason (2007-09), iar mai târziu a venit la Amercian Eagles (2009-11). A debutat la seniori în Italia, la Pallacanestro Treviso (2011-12). De-a lungul carierei a mai evoluat la Le Havre (Franța, 2012-13), Kalev/Cramo (Estonia, 2013-14), Turów Zgorzelec (Polonia, 2014-15) și Basket Zielona Góra (Polonia, 2015-16).

Joi, sesiune de autografe cu jucatării naționalei

Federația organizează mâine, de la 19.30, la “Cortul BT”, amplasat în zona dintre Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, unde se vor juca meciurile Eurobasket 2017, și stadionul Cluj Arena o întâlnire a jucătorilor echipei României cu suporterii. “Vulturii” vor acorda autografe și vor relaționa cu fanii nationalei

Primele două zile de meciuri

Vineri, 1 septembrie

Ungaria – Croația (ora 15:00)

Muntenegru – Spania (ora 17:45)

România – Cehia (ora 20:30)

Sambata, 2 septembrie

Muntenegru – Ungaria (ora 15:00)

Cehia – Spania (ora 17:45)

România – Croația (ora 20:30)

Sunt 4 grupe de 6 (se mai joacă în Finlanda, Israel și Turcia), primele 4 echipe din fiecare serie calificându-se în optimile de la Istanbul.