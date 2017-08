Competiția Comedy Pet Photography Awards, care urmărește să aleagă cele mai amuzante fotografii cu animale a ajuns în ultima etapă fiind publicate imaginile finaliste. De la măgari care râd, la lupi care dansează sau pisici și câini în ipostaze hilare, cele 30 de imagini au de toate.

Concursul este lansat de doi fotografi celebri Paul Joynson-Hicks și Tom Sullam, care vor fi de asemenea în juriu împreună cu Kate Humble (din BBC One’s Countryfile) și Emma Milne , realizatoare la canalul de televiziune TV Vet.

Susținută de Societatea pentru Protecția Animalelor, competiția este deschisă persoanelor de toate vârstele și naționalitățile, precum și animalelor de companie de toate formele și dimensiunile. Câștigătorul va primi 2 000 de lire sterline, o geantă complet utilată pentru atarat foto și un voucher cadou de 100 de euro de la Wex Photographic.

Premiile sunt împărțite în cinci categori: câștigător al competiției generale, fotograf junior (15ani și sub), antice (70 de ani și peste), animale de companie care arată ca proprietarii lor și „Gone to the Dogs” – care este doar pentru cel mai bun prieten al omului.

Juriul a primit peste 2.500 de fotografii, din 66 de țări, dintre acestea au ales cele mai bune 30.

Fotograful Tom Sullam a explicat că ceea ce au căutat la fotografiile finaliste a fost în primul rând comicul: „Vrem în primul rând să râdem, vreo o fotografie care să ne stârnească instant râsul. Ideea concursului este de a ne face să apreciem animalele de companie pentru umorul lor și abilitatea lor de a ne oferi mult mai mult decât o companie. Imaginile care ne fac să râdem cel mai mult sunt cele care ne fac să apreciem cel mai mult animalele de companie „.

Câștigătorii vor fi anunțați la începutul lunii septembrie, odată ce judecătorii au luat o decizie finală.

Foto: NorthFoto