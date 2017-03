Celebrul cântăreț de operă Kurt Moll a murit la 79 de ani

Celebrul cântăreț de operă Kurt Moll, cunoscut pentru vocea sa de bas și interpretările din Mozart, Wagner și Strauss, a murit la vârsta de 79 de ani, după o lungă suferință, informează Opera News.

Anunțul morții sale a fost făcut de Opera din Munchen, pe site-ul său. Cei 55 de ani de carieră, l-au purtat pe celebrul artist, de origine germană pe cele mai mari scene ale operei din întreaga lume.

„Opera de Stat din Munchen deplânge moartea lui Kurt Moll, (duminică) la vârsta de 78 de ani, ca urmare a unei lungi şi grave boli”, a declarat instituţia într-un comunicat difuzat pe site-ul său.

Kurt Moll, a singer I revered as highly as any has sadly died. – Da Capo Interview with August Everding 1995 https://t.co/zKRrzLFmJ0

— Matthew Rose (@roseandfriends) 6 martie 2017