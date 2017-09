Celia și Karym au lansat videoclipul piesei „La două capete”, în cadrul unui eveniment privat, într-o locație de lux din București, alături de artişti, ca Lora, Raluka, Doza de Has, Kamara (AlbNegru), Costi Ioniță, Tara Holtea, Dj Sava, foşti concurenți de la Mireasă pentru fiul meu.

„A sosit momentul! ️Aveți aici un fragment de suflet… sper să vă placă! Fie că ai fost înşelat, fie că ai inşelat, iar mai apoi ai regretat că ai pierdut o iubire sinceră. Sunt convinsă că sunt mulți cei care se regăsesc în versurile melodiei!”, spune artista.

Celia și Karym formează cuplul perfect pe scenă

„Această colaborare a fost marcată de destin, aşa trebuia să fie, am simțit că această piesă trebuie făcută cu un artist talentat, la început de drum, dar care are foarte multe de dăruit… Karym este foarte talentat, are un timbru frumos, iar piesa ni se potrivește mănușă”, a adaugat Celia. „Sunt fericit şi îi sunt profund recunoscător Celiei pentru încrederea acordată şi susținere. E un om minunat. Am toată încrederea în melodie şi în acest proiect la care țin foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest proiect”, a declarat Karym

