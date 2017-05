Centru comercial evacuat în Manchester

Un centru comercial, situat la doar câteva sute de metri distanță de Manchester Arena, unde a avut loc o explozie, luni noaptea, și cel puțin 22 de persoane au fost ucise, a fost evacuat marți după ce în zonă s-a auzit o bubuitură puternică.

UPDATE ora 13.55: Poliția a refuzat să comenteze ce se întâmplă la această oră în mall-ul Arndale, dar presa locală susține că un bărbat a fost arestat și că poliția a găsit un colet.

Persoanele aflate în centrul comercial au plecat panicate și strigând.

Mallul Arndale este un simbol al orașului Manchester, acesta fiind reconstruit după ce a fost bombardat de IRA în 1996.

Nu sunt informații privind incidentul de la centrul comercial Arndale, dar se pare că mai multe geamuri au fost sparte, iar sutele de persoane aflate înauntru au începuyt să fugă disperate creându-se panică.

Everyone’s just come running from the direction Arndale centre. I don’t know what’s happened. pic.twitter.com/hovYRsluwz

Martorii spun că polițiștii au încercuit locul, iar angajații din mall au rămas înăuntru fiind cuprinși de panică.

Panica de la centrul comercial Arndale din centrul Manchesterului vine la câteva ore după ce cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața într-un atentat sinucigaș produs, luni seara la Manchester Arena, în timpul concertului susținut de Ariana Grande.

As you can see the Arndale is being evacuated. Big police cordon in place. Workers from inside very shaken and scared. pic.twitter.com/KPiFI9Buc7

— Charlotte Dobson (@dobsonMEN) May 23, 2017