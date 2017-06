După ce Rusia a anunțat că l-ar fi ucis pe Ab Bakar al-Baghdadi, jurnaliștii Reuters au încercat să afle cine va fi noul lider al grupului jihadist Stat Islamic.

Cele mai probabile variante ar fi cei doi locotenenți ai actualului ”calif”, Iyad al-Obaidi and Ayad al-Jumaili, amândoi foști ofițeri în armata dictatorului Saddam Hussein. Totuși, experții în practicile grupului islamic cred că este puțin posibil ca unul dintre cei doi să ia ambele statute, atțt de calif cât și de comandant al armatei.

Cine sunt cei doi locotenenți care i-ar putea lua locul lui al-Baghdadi

Iyad al-Obaidi , care are în jur de 50 de ani a fpst ministru al războiului, în timp ce Ayad al-Jumaili, care are în jur de 40 de ani, este șeful agenției de securitate a ISIS, Amniya. În luna aprilie a acestui an, o televiziune de stat irakiană a transmis că al-Jumaili ar fi fost ucis, dar informația nu a fost confirmată.

Amândoi locotenenții lui al-Baghdadi s-au alăturat grupării insurgente din irak în 2003 după invazia americană care a îndepărat șiiți lui Hussein de la putere. Ei au devenit mâna dreaptă liderului ISIS din 2016 când cei mai apropiați oameni ai lui al-Baghdadi, adjunctul său – Abu Ali al-Anbari, ministrul de război – cecenul Abu Omar al-Shishani și șeful propagandei, sirianul Abu Mohammad al-Adnani, au fost uciși.

„Jumaili îl recunoaște pe Obaidi ca fiind superiorul său, dar nu există o linie succesorală clară, iar în funcție de condiții ar putea fi oricare dintre ei”, a explicat Hisham al-Hashimi, consilier pe probleme create de ISIS.

Baghdadi și-a luat titlul de calif – liderul civil și religios al musulmanilor, considerat ca succesor al profetului Mohammad – în 2014. Obaidi sau Jumaili ar fi puțin probabil să devină calif pentru că nu au o poziție religioasă, iar statul islamic a pierdut o mare parte din teritoriu. „Ei nu aparțin liniei Profetului Mohamed, grupul nu mai are „un teritoriu pe care să-l condusă” sau” Ardh al-Tamkeen” și nici unul nu este bine cunoscut în teologia islamică. Un calif trebuie să aibă un Ardh al-Tamkeen, pe care îl conduce în conformitate cu legea islamică. În caz contrar, succesorul va fi recunoscut ca emir”, a declarat Fadhel Abu Ragheef, un alt expert irakian.

Emir înseamnă ”prinț” în limba arabă, iar jihadiștii îl folosesc pentru a-i prezenta pe liderii lor.

Cum se desemnează noul lider ISIS

Numirea noului lider ar necesita aprobarea unui consiliu de opt membri shura, un organism consultativ al califului. Dar este puțin probabil ca membrii săi să se întâlnească din motive de securitate, astfel încât ei își vor face cunoscută poziția prin intermediul unor curieri.

Dintre cei opt membri ai consiliului, șase sunt irakieni, unul este iordanian și unul saudit, ei sunt toți veterani ai insurgenței salafiste sunnite. Un al nouălea membru, clericul care conducea grupul Bahraini, Turki al-Bin’ali, a fost ucis într-un atac aerien în Siria, pe 31 mai.