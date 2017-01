Circulație blocată la metrou în această dimineață după ce un bărbat a leșinat într-o garnitură de tren, la stația Mihai Bravu.

UPDATE 10.00: Un martor a povestit pe pagina sa de Facebook cum a decurs intervenția: ”Rușine #metrorex. Am văzut cum un om devine inconstient, l-am pus pe o parte și după i s-a dus pulsul. Am căutat in stația de #metrou Mihai Bravu și nu era niciun defibrilator. Inadmisibil sa nu ai câte unul in fiecare stație… Paramedicii au venit relativ rapid pt România in 15 minute de la primul anunț. De asemenea, ma simt prost ca nu știu sa acord primul ajutor și nimeni din tot trenul nu știa”, a povestit acesta.

UPDATE 09.55: În staţia Mihai Bravu trenul staţionează pe Linia 2 şi se circulă între Dristor şi Timpuri Noi pe firul 1, trenurile având aproximativ 5 minute întârziere.

Garniturile au fost oprite în stații pentru ca echipajele SMURD să ajungă la victimă. Potrivit martorilor, bărbatul are aproximativ 55 de ani și ar fi în stare gravă. La această oră, medicii îl resuscitează pe peron.

Mecanicul garniturii a fost cel care a alertat echipajele de intervenție.

Știre în curs de actualizare.