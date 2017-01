Ciudățenii în averile miniștrilor. Câțiva dintre membrii Cabinetului Grindeanu au declarații de avere atipice. Astfel, ministrul Tineretului nu are casă, nici cont bancar, dar are un motociclu și o firmă, pe PFA, cu care a făcut consultanță de peste 110.000 lei. Gabriel Petrea, de la Dialog Social, a primit cadouri de nuntă și botez mai multe sume de bani, în lei, euro, dolari dar și lire sterline, iar Teodor Meleșcanu, ministrul de Externe, a câștigat ca profesor, într-un an, aproape un miliard de lei.

Dunca, ministrul fără casă, mașină, cont bancar, dar cu motociclu

Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Alexandru Dunca, are una dintre declarațiile de avere cele mai atipice. El nu deține nici casă, nici mașină, și nici măcar un cont bancar. În schimb are un motociclu, pe care l-a cumpărat în anul 2015.

Marius Dunca a împrumutat partidul cu suma de 63.000 de lei, aceasta fiind contribuția pentru campania de la parlamentare. Cu toate acestea, nici măcar această sumă nu o avea. El s-a împrumutat la o cunoștință, Patric Moga, și trebuie să restituie cei 63.000 de lei la sfârșitul acestui an.

E interesant și cât a câștigat Dunca în calitate de consilier județean, la Brașov. Pe ultimul an fiscal, el a declarat că a câștigat 829 de lei. Din consultanță în afaceri, însă, a avut venituri mult mai mari: 119.423 de lei, anul trecut, pe PFA.

Petrea, daruri de nuntă și botez de 320.000 de lei, 35.000 de euro, 3.500 dolari și 1000 lire sterline

Ministrul Consultării Publice și Dialogului Social, Gabriel Petrea, a primit mai multe sume de bani, cu ocazia nunții și a botezului copilului. Astfel, el a trecut în declarația de avere mai multe sume de bani: 320.000 de lei, 35.000 de euro, 3.500 dolari și 1000 lire sterline, despre care spune că sunt ”cadouri de nuntă și botez”. Toate sumele se ridică la peste 100.000 de euro în total.

Meleșcanu, venituri de 90.000 de lei realizate într-un an, în calitate de profesor

Potrivit declaraţiei de avere, ministrul de externe Teodor Meleșcanu nu are conturi şi depozite bancare, plasamente, investiţii directe sau împrumuturi acordate şi nici credite. În schimb, veniturile, pe anul trecut, din activitatea de professor, ajung la 90.000 de lei.

La categoria „venituri realizate în ultimul an fiscal încheiat”, Teodor Meleşcanu declară puţin peste 90.000 de lei, obţinuţi ca profesor la SNSPA (46.304 lei) şi Hyperion (49.028 de lei). De asemenea, soţia sa Viki Meleşcanu a obţinut, în anul fiscal trecut, venituri de 19.800 de lei, în funcţia de expert la Ministerul Economiei. Acestora li se adaugă pensia de la MAE, pe numele lui Teodor Meleşcanu, în valoare de 80.800 de lei, şi pensia soţiei ministrului – în valoare de 14.200 de lei.

De asemenea, ministrul de Externe menţionează, în declaraţia de avere, indemnizaţia de la Parlament, în valoare de 49.177 de lei, şi indemnizaţia soţiei, de administrator delegat la Fabrica de Avioane Craiova, în valoare de 38.400 de lei

Ministrul de Interne s-a împrumutat 28.000 de lei și a donat 16.500 lei

Ministrul de Interne, Carmen Dan a împrumutat anul trecut, de la o persoană fizică, 28.000 de lei ,bani pe care trebuie să îi restituie în 2019. Cu toate acestea, ea a contribuit la campania electorală a PSD cu suma de 10.500 lei, dar a și donat unor persoane fizice 10.500 lei și 6.000 de lei.

Ministrul pentru relația cu Parlamentul, credit de 502.000 lei în campania electorală



Ministrul pentru relația cu Parlamentul, Grațiela Iordache a contractat în 2016 un credit, la Banca Transilvania. Suma primită de aceasta este destul de mare, 502.739 lei. Ea a contribuit la campania ALDE pentru parlamentare cu 63.000 de lei, bani pe care îi va recupera după ce Autoritatea Electorală Permanentă va restitui partidelor banii cheltuiți în campanie.

Nu toți miniștrii și-au postat încă pe pagina oficială a Guvernului declarațiile de avere și declarațiile de interese.