Compania care numără voturile pentru premiile Oscar și-a cerut scuze pentru gafa de proporții

Compania însărcinată cu numărarea şi contabilizarea voturilor exprimate de membrii Academiei de film americane pentru desemnarea premiilor Oscar şi-a cerut scuze pentru gafa stânjenitoare de la finalul ceremoniei şi a anunţat că va investiga acest incident, relatează Variety.

Compania PricewaterhouseCoopers a dat publicităţii un comunicat de presă la puţin timp după gala premiilor Academiei de film americane, care s-a încheiat printr-o gafă de proporţii, după ce Warren Beatty şi Faye Dunaway au anunţat că musicalul ”La La Land” a câştigat trofeul suprem al serii, pentru ”cel mai bun film”, deşi acest premiu revenise de fapt peliculei ”Moonlight”.

”Ne cerem scuze, cu sinceritate, faţă de Moonlight, La La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway şi telespectatorilor care au urmărit gala Oscar pentru o eroare care a fost făcută în timpul anunţului referitor la premiul pentru cel mai bun film. Dintr-o eroare, celor doi prezentatori le-a fost înmânat plicul pentru o altă categorie şi, după ce s-a descoperit acest lucru, situaţia a fost corectată imediat. În prezent investigăm modul în care acest lucru a putut să se întâmple şi regretăm profund că s-a produs”, se afirmă în comunicatul oficial emis de comapania PricewaterhouseCoopers.

”Apreciem eleganţa cu care nominalizaţii, Academia, ABC şi Jimmy Kimmel s-au descurcat în acea situaţie”, a adăugat compania.

Greșeala a generat una dintre cele mai haotice încheieri de ceremonie pentru o gală cinematografică din istoria recentă. Se pare că Warren Beatty şi Faye Dunaway au primit plicul care a anunţat victoria Emmei Stone la categoria ”cea mai bună actriţă în rol principal”, deşi anunţul fusese făcut cu doar câteva momente mai devreme.

Până când organizatorii şi-au dat seama de eroare, echipa filmului ”La La Land” urcase deja pe scenă şi producătorii acestei pelicule îşi începuseră discursurile de mulţumire. Jordan Horowitz, unul dintre producătorii musicalului ”La La Land”, i-a anunţat pe spectatorii şocaţi din Dolby Theatre: ”A fost o greşeală. «Moonlight», voi aţi câştigat cel mai bun film”.

Explicând incidentul, Warren Beatty a spus: ”Vreau să vă spun ce s-a întâmplat. Am deschis un plic şi pe biletul din interior scria «Emma Stone, La La Land». De aceea am aruncat o privire lungă spre Faye şi apoi spre public. Nu am încercat deloc să fiu amuzant”.

SUMAR