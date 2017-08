Consilierul juridic Lucian Chitucea, de la Direcția Medicală a Ministerului Transporturilor, a fost trimis în judecată pentru că a luat mită mii de euro de la reprezentanții cabinetelor psihologice pe care le-a controlat, ca să nu le sancționeze pentru nereguli și să nu le fie retrase atestările.

Lucian Chitucea va fi judecat de Tribunalul Maramureș pentru că a luat de șase ori mită, dar și pentru că a falsificat cinci procese verbale după controale făcute la cabinete psihologice și medicale din județele Maramureş și Satu Mare.

Consilierul juridic este acum sub control judiciar, are interdicție să părăsească țara, merge în fiecare săptămână la secția de poliție care îl supraveghează și este obligat să se prezinte la instanță la fiecare termen. Judecătorul care a primit dosarul lui Lucian Chitucea va decide, în 4 august, dacă acesta rămâne sub control judiciar.

Dosarul consilierului juridic a fost deschis de procurorii Parchetului Tribunalului Maramureş în urma unui denunț făcut la Direcția Generală Anticorupție Maramureș de o persoană care are un cabinet psihologic în care sunt testați angajați din domeniul transporturilor. În denunț se arăta că Lucian Chitucea i-a cerut 650 de euro, în timpul unui control care a avut loc în 27 februarie.

”Acesta a primind efectiv 3.000 lei și alte bunuri pentru a nu constata eventuale nereguli cu ocazia verificării condițiilor și criteriilor specifice realizării de activități de testare psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, astfel încât, în raportul de control, să facă propuneri corespunzătoare, iar cabinetul psihologic al denunțătoarei să obțină avizarea pe anul 2017 a certificatului de agreare”, potrivit Direcției Generale Anticorupție.

Lucian Chitucea a ajuns să facă verificări la cabinete psihologice din mai multe județe după ce, în perioada 15 martie 2016 – 14 martie 2016, a fost desemnat de conducerea Ministerului Transporturilor în mai multe comisii care controlau cum au primit acestea certificatul de agreare, dacă au avizele anuale și dacă este respectată legea la examinările medicale şi psihologice.

În urma invstigațiilor, anchetatorii au strâns probe că Lucian Chitucea a cerut, după controale la șapte cabinete psihologice, 3.300 de euro, din care a primit 7.250 de lei, 650 de euro și alte bunuri pentru a nu constata eventuale nereguli.

”De asemenea, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul C.L., în calitate de membru al acelorași comisii, cu ocazia verificărilor efectuate la 5 unităţi medicale/psihologice din județele Maramureş și Satu-Mare, a falsificat cinci procese verbale cu prilejul întocmirii acestora, atestând împrejurări necorespunzătoare adevărului, în scopul producerii de consecințe juridice. Ulterior, C.L. l-a instigat și pe celălalt membru al comisiei să semneze înscrisurile menționate, acesta din urmă dând curs solicitării, în condițiile în care nu s-a deplasat efectiv la sediile unităților controlate și nu a efectuat verificările necesare”, a precizat DGA.

Lucian Chitucea a trecut în ultima declarație de avere, din iunie 2016, doar un apartament de 30 de metri pătrați, în București, pe care l-a cumpărat în 1998. Din funcția pe care o are la Ministerul Transporturilor, Lucian Chitucea a avut un venit anual de 12.316 lei. Consilierul juridic nu are datorii la bănci, dar nici bani în conturi, mașini sau alte bunuri de valoare, potrivit mențiunilor sale în declarația de avere.