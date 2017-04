Coreea de Nord a efectuat, sâmbătă dimineață, un test balistic care, conform oficialilor americani, a eșuat, racheta nereprezentând niciun pericol pentru SUA.

UPDATE 10.34: Într-o postare pe pagina oficială de Twitter a președintelui SUA, Donald Trump susține că ultimul test balistic al regimului noUPDATE|rd-coreean este un semn de lipsă de respect faţă de China

”Coreea de Nord a demonstrat lipsă de respect faţă de dorinţele Chinei şi a mult respectatului preşedinte atunci când a lansat, deşi fără succes, o rachetă. Rău!”, a scris Trump.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 28, 2017