Munca de birou te poate omorî. Este la fel de dăunătoare ca fumatul

Dacă statul pe scaun este la fel de dăunător ca fumatul, poţi să îţi faci rău doar aşezându-te preţ de 30 de minute.

Persoanele care au perioade atât de lungi de şededere neîntreruptă şi care râmân sedentare în mare parte a timpului – 12 ore sau mai multe pe zi – au riscul cel mai mare de a muri din orice cauză, arată un nou studiu, potrivit today.com.

Există un lucru care reduce însă acest risc: Mişcă-te la fiecare 30 de minute măcar un minut, spune autorul studiului, cercetătorul Keith Diaz.

“Când corpurile nu se mai mişcă, pur şi simplu ele încetează să funcţioneze aşa cum ar trebui”, spune specialistul.

Descoperirile au fost publicate săptămână aceasta în Annals of Internal Medicine, şi ai venit după ce Diaz alăuri de echipa sa au adunat datele de la peste 8.000 care au particpat la studiul „Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke”.

Participanții, toți peste 45 de ani, au purtat aparate cu care s-a măsurat cât de mult se mișcă aceștia peste zi. Așa s-a ajuns la concluzia că ei își petrec 77% din orele în care sunt în stare de veghe stând sau fiind inactivi – echivalentul cu a fi sedentar pentru 12 ore din cele 16 ore de veghe dintr-o zi.

Statul a fost asociat cu un risc mai mare de deces. Așa că Diaz a făcut următoarele recomandări:

Încearcă să îți faci un obicei de a te mișca o dată la fiecare 30 de minute.

Fă orice activitate care îți pune sângele în mișcare timp de cel puțin un minut.

Statul la birou reprezintă cea mai comună problemă. Ridică-te și fă o plimbare scurtă.

