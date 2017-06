Cum vede Dumitru Dragomir fotbalul românesc: Hagi – selecționer, Lupescu – președinte FRF, Prunea – secretar general.

După ce a răsuflat ușurat în urma deciziei luate de Curtea de Apel din București, în dosarul dezafilierii Universității Craiova, în care a fost achitat, Dumitru Dragomir a început să-i critice pe actualii conducători din fotbalul romnesc.

Cum vede Dumitru Dragomir fotbalul românesc. ”Să vină Generațoa de Aur”

”Sunt încă tari pe poziție, pentru că oamenii care l-au pus acolo încă sunt în funcție. Părerea mea este că nu au nicio tangență cu fotbalul. Să lase pe unul din Generația de Aur. Unul să conducă echipa națională din punct de vedere tehnic. Eu m-am certat cu Lupescu, cu Prunea, dar să vină unul dintre ăștia doi că au experiență. Unul are experiență la UEFA, unul la club. Ăștia au sânge în instalație. Bine, ideal ar fi Gică Popescu…”, a declarat Mitică Dragomir, la Digi Sport Special.

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a venit chiar și cu o propunere concretă pentru conducerea FRF: ”Eu l-aș pune pe Lupescu președinte, pe Prunea, secretar general și pe Hagi antrenorul echipei naționale”.

Cum vede Dumitru Dragomir fotbalul românesc. ”Dacă nici acum nu-l dai afară pe Daum…”

Mai mult decât atât, Dragomir consideră că Christoph Daum nu ar trebui să mai primească nicio șansă și spune că dacă Victor Pițurcă era selecționer, România s-ar fi calificat la Cupa Mondială.

”Dacă nici acum nu-l dau afară, pentru că la al doilea meci s-a văzut că potențial există. Dacă era Pițurcă sau chiar Iordănescu în fruntea echipei naționale, ne calificam ușor de pe locul doi. Polonia era greu de bătut, dar nu imposibil. Cu Pițurcă, Polonia nu ne bătea. Eu nu vorbesc cu Pițurcă de șapte ani, n-am niciun interes să-l laud, dar cu el ne calificam. Lipsa de comunicare este cancer. Stai ca mutul, trebuie să spui… Lăsați-mă… Vrei să câștigi jocuri și joci cu cinci fundași în deplasare. Ați văzut că după ce am schimbat-o am dat gol. N-am nimic cu el, că este simpatic, e frumușel, dar nu are nicio tangență cu fotbalul românesc. Vinovat nu e el, vinovați sunt cei care l-au pus aici pe o grămadă de bani”, a mai declarat Dumitru Dragomir la Digi Sport Special.

”Trăim într-o țară în care nu știi… Chiar dacă ești cinstit corect și respect legea, a doua zi poți să fii la pușcărie. Nu s-a întâmplat, pentru că lucrurile se schimbă, nu toți judecătorii sunt cu dublă comandă. S-au aplecat asupra dosarelor, au înțeles ce s-a întâmplat, au lăsat partea sentimentală deoparte, care era profundă. Nu noi am făcut Universitatea Craiova să dispară. Noi am respectat regulamentele FIFA, UEFA, FRF și LPF și sentința dată de Comitetul Executiv a fost întru totul aprobată de votul Adunării Generale. Nimeni nu a putut să spună că am încălcat vreo lege”, a declarat Dumitru Dragomir, la Digi Sport Special.

Cum vede Dumitru Dragomir fotbalul românesc. ”Mititelu poate face orice în civil”

Acesta nu se sperie că decizia ar putea fi întoarsă în civil: ”Domnul Mititelu poate să facă orice în civil, dar, în momentul în care ne-a achitat în penal, a căzut tot, asta e procedura. Niciun contract al jucătorilor nu era înregistrat în contabilitate și asta a pus capac la toate”.

În susținerea afirmațiilor sale, fostul președinte al LPF a amintit de ceea ce a spus Adrian Mititelu în instanță și de un mesaj pe care i l-a transmis fostul președinte ale României, Traian Băsescu.

”Semnalul a fost dat de judecătoarea de la prima instanță. A venit și ne-a spus că a fost chemată la DNA. Noi am rămas tâmpiți. Îi reproșa domnului Mititelu că abia a început procesul și o cheamă la DNA. În instanță, domnul Mititelu a jurat și a trebuit să spună corect. Când l-a întrebat: ‘De ce nu ați participat la Adunarea Generală sau la Comitetul Executiv, ca să vă apărați?’, a răspuns: ‘Nu m-a lăsat procurorul. Mi-a spus că oricum îi termină pe Mircea Sandu și pe Dumitru Dragomir, n-am ce să mai caut să mă apăr’. Hopaaa! Înseamnă că totul a fost o făcătură. Totul, coroborat cu telefonul dat de președintele Băsescu mie, care mi-a spus să îmi iau avocat, că mă târăște și pe mine în proces, pe lângă Mircea Sandu”, a dezvăluit fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

”I-am dat răgaz o săptămână să se ducă la TAS. Dacă respecta procedurile, nu avea nimeni ce să îi facă. Cred că pierdea și la TAS, dar s-a încăpățânat să nu-și retragă plângerile”, a mai spus Dragomir.