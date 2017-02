Cupa Ligii, semifinală, retur: Steaua – Dinamo (miercuri, ora 20.00, Digi, Dolce, Look+). ”Câinii” pleacă cu trei goluri avans. Toate declarațiile

Cupa Ligii, semifinală, retur: Steaua – Dinamo (ora 20.00, Digi, Dolce, Look+). După 4-1 în tur, roş-albii pornesc cu prima şansă, însă antrenorul Cosmin Contra nu vrea ca elevii să să fie relaxaţi.

Conform organizatorilor, în prima zi de vânzare a biletelor, s-au vândut aproape 3.000 de bilete. Cel mai ieftin bilet costă 15 lei și este la peluze, în timp ce un loc la tribuna a II-a costă 35 (periferic) sau 60 de lei (central). Cei care vor să stea la tribuna oficială a Arenei Naționale își pot cumpăra bilete cu 50, 100 sau 150 de lei. Citește și... Tăriceanu vrea ca șefa DNA să demisioneze, după decizia CCR: A încălcat separația puterilor în stat Casele sunt deschise astăzi, de la ora 11:00 până la 19:00, iar în ziua meciului de la ora 10:00. „Normal că ne gândim să câștigăm și să ne calificăm, dar știm că o să fie foarte greu, mai ales că meciul pleacă de la 4-1 pentru Dinamo”, a declarat antrenorul Stelei, Laurențiu Reghecampf. De partea cealaltă, dinamoviștii au cumpărat 4.500 de bilete până luni la ora 20:30.

”Mă aflu înaintea primului derby Steaua-Dinamo ca antrenor. Avem un avantaj de 4-1, venim după două victorii în campionat, care sper să ne dea moralul pentru cele două finale care ne aşteaptă în această săptămână. Băieţii sunt bine fizic, moral. Am încercat ca în aceste zile să nu intervină relaxarea, eu am văzut multe lucruri în fotbal.

Chiar dacă ai 4-1, dacă intri relaxat în faţa unei echipe ca Steaua, poţi avea mari surprize. Am încercat să nu intre relaxarea în rândul jucătorilor, pentru că au reuşit un lucru extraordinar în aceste două săptămâni. Putem ajunge într-o finală, putem ridica primul trofeu al clubului Dinamo din ultimii 5 ani. În afară de Dielna şi Brănescu nu avem probleme de lot. Nu va fi cazul să fac multe schimbări. Voi face ceva schimbări din cauza accidentărilor, dar, în general, vom merge pe aceeaşi linie”, a declarat Cosmin Contra.

Tehnicianul lui Dinamo consideră că finul său, antrenorul Stelei, Laurenţiu Reghecampf, a reuşit cele mai mari performanţe din ultimii 10 ani la echipa patronată de Gigi Becali.

”Sper să fie o atmosferă frumoasă, un meci bun şi noi să ne calificăm în finală. Când cele două galerii au fost prezente pe stadion, a fost o atmosferă extraordinară. Din păcate, în ultimul timp galeria Stelei a stat departe. Sper ca mâine seară să se umple stadionul. Nu am vorbit cu antrenorul Stelei de când am ajuns în România. Eu am zis că trebuie să dăm gol, să punem probleme. Steaua are jucători buni, un antrenor foarte bun. Chiar dacă e pus la zid în ultimul timp, Steaua cu Laurenţiu Reghecampf a avut cele mai bune rezultate din ultimii 10 ani şi e un antrenor care a adus titluri Stelei. Cred că merită un pic de respect. Din partea mea îl are şi sunt sigur că mâine vor încerca să aibă o tresărire de orgoliu, mai ales după criticile patronului. Vor încerca să marcheze repede, pentru a reintra în cursa calificării, trebuie să fim foarte atenţi. Nu sunt certat cu Reghe, am fost foarte încărcaţi şi de aceea nu am avut timp să vorbim. Nu trebuie să fiu eu naşul nimănui”, a mai spus Contra.

Antrenorul ”câinilor” îşi avertizează elevii şi crede că Steaua e o echipă suficient de valoroasă încât să întoarcă rezultatul din tur.

”E important ca noi să ştim să gestionăm acest rezultat de 4-1 şi să nu intrăm relaxaţi. Steaua e o echipă extraordinară, care poate să întoarcă un rezultat de 4-1. Sunt mai mulţi jucători care pot face diferenţa la Steaua. Alibec e unul dintre ei. Linişte nu există la Dinamo. Singura diferenţă după meciul de la Mediaş e că depindem numai de noi acum. Îmi doresc ca jucătorii să nu uite că e o săptămână importantă şi să nu ne înecăm ca oamenii la mal. E foarte puţin timp şi nu am timp să mă întâlnesc cu patronul. E mult de analizat, nu prea am timp de multe discuţii. Am vorbit cu dânsul şi e mulţumit, dar nu am realizat nimic. Asta le-am transmis şi jucătorilor. Mai avem două finale, prima este mâine. Şi duminică, meciul care ne va da dreptul să accedem în play-off”, a încheiat Contra.

”Eu am încercat să iau ce e mai bun de la fiecare antrenor pe care l-am avut în cariera”, a spus Contra la conferința de presă de înaintea derby-ului Steaua – Dinamo, din returul semifinalei din Cupa Ligii.

”Mă uit foarte mult la antrenamentele lui Atletico, îi cunosc pe cei de acolo. Am vizionat foarte multe antrenamente și jocuri, pentru că locuiesc lipit de baza lor de antrenament”, a zis Contra, cel care a zis că nu este deranjat de comparația cu fostul său coechipier de pe ”Vicente Calderon”, atât timp cât are și rezultate asemănătoare cu ale lui: ”Dacă le face plăcere să mă numească așa, s-o facă, atât timp cât am rezultatele lui Cholo, nu mă deranjează”.

Dinamoviștii au dezvăluit că jucătorii l-au poreclit Cholo Simeone pe Contra.

Cosmin Contra a fost coechipier la Atletico Madrid cu antrenorul sud-american, în sezonul 2003-2004.

Fanii ”câinilor”, celebri după aroganța cu ”Doar Dinamo București”, continuă mesajele ironice la adresa steliștilor

Printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook, susținătorii lui Dinamo au râs de ”mărețul miting ‘Unica Stiaua’ din data de 25 februarie” și au adus aminte de farsa (n.r. – coregrafia ”Doar Dinamo București”) pe care le-au făcut-o rivalilor, la meciul din play-off-ul Ligii Campionilor, cu Manchester City:

”Din ziua în care adevărul a ieșit la iveală, o singură dată s-a mai întâmplat ca ei să fie cu adevărat mulți: pe 16.08.16. Suficient de mulți pentru o coregrafie reușită”.

Fanii din Peluza Cătălin Hîldan nu l-au uitat nici pe Mihai Stoica, una dintre țintele lor preferate:

”Miercuri seară, 1 Martie, vom avea din nou ocazia să vedem câți au mai rămas din adunătura ‘celor mulți’. Vom fi acolo și îi vom număra împreună cu Meme. Lui întotdeauna i-au ieșit binele ‘numerele’”.