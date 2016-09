Cursa mașinilor trăsnite, în hohote de râs | VIDEO

Echipele au fost jurizate după trei criterii: design și execuție în construcție, creativitate și spectacol și viteză. Din juriu a făcut parte și pilotul clujean de raliu Bogdan Marișca, campion național la raliu și 18 raliuri câștigate, dar și vedeta de televiziune Roxana Ciuhulescu.

Locul 1 a fost câștigat de echipa Migutzu’ no 1. Aceștia au câștigat o tabără de racing pentru patru persoane în Austria pe circuitul international Redbull Ring. În echipă au fost Mihai Soare, Dan Briota, Marius Vecu și Ionuț Ionescu, toți pasionați de aviație. „Ne-am înscris în acest concurs ca să câștigăm. Atunci când ai doar roți, vrei să ai și aripi. Atunci când ești în aer, tot ce-ți dorești este să ai niște roți bune și pământul sub picioare…așa că, am combinat ambele filozofii…importanța este orizontala”, spun cei din echipă, citați de monitoruldecj.ro