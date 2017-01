Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,9 grade pe scara Richter a zguduit miercuri dimineață în Oceanul Pacific în largul Insulelor Fiji, potrivit site-ului Institutului Geologic American.

Seismul a avut loc la ora locală 10.52, la 221 de kilometri sud-vest de localitatea Nadi şi la o adâncime de 17,1 kilometri. Magnitudinea anunţată iniţial era de 7,2 grade pe scara Richter. Seismul a durat între 5 și 10 secunde și a fost urmat de o replică cu magnitudinea de 5,7.

O alertă de tsunami a fost iniţial lansată, potrivit Centrului de Avertizare pentru Tsunami din Pacific, care a anunţat că valuri mari ar putea ajunge pe coastă până la ora locală 11.45, însă ulterior a fost anulată.

Nu s-au anunțat pagube materiale sua victimele, însă locuitorii insulelor s-au speriat foarte tare și au ieșit imediat pe străzi.

Disaster preparedness messages seem to be working. Kudos to the Co.s & people taking this seriously. @FBC_News @VikaWaradi pic.twitter.com/582BHsWWDd

— Amrita Priyadarshani (@amritafbc_d) 3 ianuarie 2017