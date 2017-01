Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,9 s-a produs în Papua Noua Guinea, la 47 de kilometri vest de Arawa, insula Bougainville, potrivit Institutului american de geofizică – United States Geological Survey (USGS).

Epicentrul a fost localizat la 40 de kilometri vest de orasul Panguna, potrivit USGS, însă până la această oră nu au fost raportate victime sau pagube materiale.Inițial a fost anunțată o magnitudine de 8,4, ce a fost revizuită la 8, iar apoi la 7,9.

Centrul de alertă pentru tsunami din Oceanul Pacific a emis o recomandare potrivit căreia „valuri tsunami periculoase sunt posibile pe o rază largă”, în urma seismului, pentru câteva ore, de-a lungul coastelor din Papua Noua Guinee, insulelor Solomon, Nauru, Pohnpei, Kosrae, Vanuatu, Chuuk și ale Indoneziei.

#PapuaNewGuinea Extremely Horrific Video of 8.0 Magnitude #earthquake which jolted regions around PapuaNewGuinea short while ago. pic.twitter.com/093oEY9IVG

