„S-a născut cum nu-mi doream eu. Mi-am dorit din tot sufletul să nasc natural. Am fost în travaliu trei zile jumatate. Aiden a avut 4, 256 de kilograme şi 56 de cm. (…) Dula a stat lângă mine cât am fost în travaliu. Este un fel de suport emoţional. Nu are legătură cu partea medicală. M-a pus să mint că nu mi s-a rupt apa. Îmi doream foarte mult să nasc natural şi ea m-a pus să le zic medicilor că nu mi s-a rupt apa. Copilului i-a cedat inima din cauza contracţiilor. Mi-a venit verde culoarea la apă şi eu am fost în pericol şi copilul la fel. Doctorii imediat mi-au făcut cezariană. De urgenţă am intrat în operaţie. Vreo 10 doctori m-au controlat. Am avut nişte dureri de nu pot să descriu. Imediat a ieşit copilul. A plâns şi supravieţuit. A fost ca un film de groază. Toţi erau îmbrăcaţi în acele costume şi parcă eram printre extratereştrii. M-au pus să semnez şi nişte hârtii înainte. A fost atât de înspăimântător încât am zis că dacă trăim după e ok. Am stat în spital 10 zile. Aiden a fost la terapie intensivă şi a avut perfuzii. Acum suntem bine. Dar a fost înspăimântător. Tatăl nu este trecut în certificatul de naştere. Nu este un om care să fie stabil, este un om foarte pesimist care nu vrea multe de la viaţă. „ a spus Delia Antal la Antena Stars. Delia Antal a născut în urmă cu aproape 2 săptămâni.