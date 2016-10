Delia Legian e campioană la bikini fitness. Sexy și puternică, tânăra din Alba Iulia a câștigat medalia de aur la Cupa României la Culturism și Fitness. Evoluția sportivei este suprinzătoare, spun specialiștii, având în vedere că este a treia competiție de acest gen la care participă. Acum, Delia se pregătește pentru Balcaniadele din Serbia, relatează ziarulunirea.ro

Delia Legian a participat la „Cupa României la Culturism și Fitness 2016 – Cupa Titanic” în Sâncraiu de Mureș. S-a întrecut cu zeci de concurenți din toată țara, însă tânăra din Alba Iulia a reușit mare performanță. A cucerit medalia de aur și astfel a devenit campioană absolută la bikini fitness.

„Am participat la Cupa României și am reușit din nou să scot cel mai bun rezultat! Mi-am dorit să vă fac din nou o surpriză minunată și am reușit! Multumesc lui Dumnezeu că are grijă de mine și îmi veghează fiecare pas!”, a scris Delia Legian într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.