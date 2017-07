Documentul publicat de Rise Project nu e de la DGPI. Jurnaliștii de la Rise Project au publicat joi, 6 iulie, o investigație din care reiese că, potrivit unui raport secret al DGPI (Direcția Generală de Protecție Internă, poreclit „Doi și-un sfert”), Liviu Dragna a preluat fraudulos Tel Drum.

Documentul arată, potrivit jurnaliștilor de la Rise Project, că „inițial, Tel Drum a fost preluată fraudulos de Liviu Dragnea de la stat. Apoi, timp de peste un deceniu, acesta și-a atribuit majoritatea contractelor publice de asfaltare și deszăpezire prin intermediul unor licitații trucate”. Documentul îl identifică încă din primele rânduri pe Dragnea ca fiind „deținătorul majoritar al acțiunilor la purtător de la SC Tel Drum SA”, mai scrie Rise Project.

Jurnaliștii de investigație mai scriu că de Tel Drum se ocupau și oameni apropiați ai lui Liviu Dragnea, pe care liderul PSD îi cunoaștea din tinerețe.

De asemenea, potrivit investigației, DGPI ar mai fi descoperit că Tel Drum a finanțat ilegal campaniile electorale în care s-a implicat Liviu Dragnea. E vizată perioada 2008 – 2009, când au avut loc alegeri locale, legislative, prezidențiale. De asemenea, în anul 2005, Guvernul condus de Călin Popescu Tăriceanu ar fi alocat fără licitaţie firmei Tel Drum 25,7 milioane de lei pentru refacerea infrastructurii afectate de inundaţii în judeţul Teleorman.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, spune că documentul publicat de RISE Project privind legăturile dintre președintele PSD Liviu Dragnea cu firma Tel Drum nu a fost înregistrat nici la IPJ Teleorman, al cărui antet îl poartă, și nu a fost emis nici de DGIPI. Ea adaugă că va lua toate măsurile legale pentru ca cei care au publicat documentul fie să îl probeze, fie să îl retragă.

Este vorba despre documentul prezentat de RISE Project drept un raport secret al fostei DGIPI sau„Doi și-un sfert”, serviciul secret al Ministerului de Interne, devenit între timp DGPI, informează Digi 24.

„Eu am făcut unele verificări. Acel document emană de la o instituție. De fapt, e trecut pe document antentul unei instituții, IPJ Teleorman. Am făcut verificări serioase în registrele de evidență ale IPJ Teleorman și acest document nu se regăsește înregistrat instituțional, așa cum ar fi fost normal. Am făcut verificări la nivelul Direcției Generale de Protecție Internă, care a anunțat deja că nu a emis acest document”, a spus ministrul.

„Nu s-a regăsit nici în evidențele acestei strcuturi. Am făcut verificări și la nivelul Inspectoratului General al Poliției, nici în arhiva lui nu e. Concluzia firească e că e un document prefăcut în alte scopuri”, a adăugat ea.

Carmen Dan spune că a aflat că acel document nu avea inițial antet. „A fost preredactat pentru a urmări alte interese decât cele normale”, a spus ea.