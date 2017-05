Donald Trump l-a descris pe liderul nord-coreean drept o “persoană inteligentă”. Într-un interviu acordat CBS, liderul de la Casa Albă a afirmat că Kim Jong-un a preluat puterea la o vârstă fracedă, deși a avut de-a face “cu oameni ext5remi de duri”, relatează BBC News.

În urma tensiunilor tot mai ridicate privind programul nuclear al Coreei de Nord, Donald Trump a afirmat că nu are “nicio idee” privind sănătatea mintală a liderului de la Phenian. Kim Jong-un este acuzat că și-a executat unchiul, la doi ani după ce a preluat puterea, dar și că a ordonat uciderea fratelui său vitreg.

”Oamenii se întreabă dacă este întreg la minte? Nu am nicio idee. Nu pot să răspund la asta şi multora nu le place atunci când spun că era un tânăr de 26 sau 27 de ani atunci când a preluat puterea, după ce tatăl său a murit. Desigur că are de a face cu oameni extrem de duri, în special generali şi ceilalţi”, a declarat Trump.

”Sunt sigur că foarte mulţi oameni au încercat să-i ia puterea, nu contează dacă e vorba de unchiul său ori de altcineva. A reușit să o păstreze, prin urmare este destul de inteligent”, a mai spus Donald Trump.

Președintele american a acordat acest interviu, la scurt timp după ce Coreea de Nord a efectuat un nou test cu o rachetă balistică din ultimele două săptămâni, însă aceasta a explodat din nou după lansare. Întrebat despre rachetele nord-coreene care eșuează din ce în ce mai des, Trump a refuzat să discute acest subiect. ”Nu ar trebui să ne anunţăm toate mişcările. Este un joc de şah. Pur şi simplu nu vreau ca oamenii să ştie la ce mă gândesc”.

Coreea de Nord și-ar continua efoturile de miniaturizare a focoaselor nucleare, pentru a fi instalate pe rachetele intercontinentatele capabile să lovească SUA, notează BBC. Tensiunile din regiune au crescut considerabil în ultima perioadă, atât Coreea de Sud, cât și Coreea de Nord efectuând exerciții militare de amploare. Totodată, Statele Unite au trimis nave de război în regiune și au instalează un sistem antirachetă în Coreea de Sud.

Duminică, într-un articol apărut în presa de la Phenian, Coreea de Nord a avertizat SUA “să se gândească la consecințele catastrofale cauzate de provocările lor militare”. Coreea de Nord a efectuat mai multe teste balistice în ultimele luni și amenință cu un nou test nuclear – al șaselea.

Preşedintele Trump a declarat că americanii nu vor fi ”foarte fericiţi” dacă regimul nord-coreean continuă testarea de rachete balistice, refuzând să răspundă dacă ar putea să existe o acţiune militară. ”Nu ştiu. Vreau să spun că vom vedea”.

Liderul american a apreciat că preşedintele chinez Xi Jinping pune presiune pe Kim Jong-un pentru a-şi încetini programul nuclear şi activităţile militare. ”Dar până acum, poate nu s-a întâmplat nimic sau poate s-a întâmplat”. În același timp, Trump a lăudat din nou relaţiile cu China, țară pe care a criticat-o dur în timpul campaniei electorale.

”Relaţia pe care o am cu China a fost deja apreciată pentru că este extrem de specială, ceva extrem de diferit de ce am avut până acum”, a precizat preşedintele de la Casa Albă. Întrebat dacă va condamna regimul de la Beijing pentru “manipularea monedei”, așa cum afirmase în timpul campaniei, liderul american a afirmat că “imediat după ce am fost ales, s-au oprit”. El a subliniat că nu vrea să pună în pericol cooperarea cu Beijing privind problema nord-coreeană.

”Coreea de Nord este poate mai importantă decât comerţul. Adică comerţul este foarte important. Dar un război masiv cu milioane de persoane ucise? Asta, aş spune că asta trece peste comerţ”, a mai spus Trump.

