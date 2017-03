Președintele american Donald Trump, care în timpul campaniei sale electorale a fost aspru criticat pentru lipsa de respect pe care o are față de femei, a transmis miercuri pe Twitter un mesaj de susţinere cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii.

„Am un respect enorm pentru femei și pentru numeroasele funcții pe care ele le ocupă, care sunt vitale pentru ansamblul societății noastre și economiei. Pentru Ziua Internațională a Femeii, fiți alături de mine pentru a onora rolul crucial al femeilor în America și în întreaga lume”, a scris preşedintele american pe Twitter în două postări.

I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 martie 2017