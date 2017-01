Donald Trump: „Numai oamenii proşti sau fraierii ar crede că relaţiile strânse cu Rusia sunt un lucru rău”

Donald Trump, președintele ales al SUA, face în continuare declarații scandaloase privind relațiile ruso-americane, susținând că acestea nu sunt deloc nocive, ci doar benefice, informează CNN.

După ce serviciile secrete americane au publicat vineri un raport în care anunțau că Vladimir Putin a ordinat implicarea Rusiei în alegerile americane din 2016 pentru a-l ajuta pe Trump să câștige și să o discrediteze pe Hillary Clinton, excentricul miliardar s-a arătat indignat de aceste concluzii.

„Faptul că avem o relaţie bună cu Rusia este un lucru bun. Numai oamenii proşti sau fraierii ar crede că acest lucru este unul rău. Avem suficiente probleme în lume şi fără asta. Când voi fi preşedinte, Rusia ne va respecta mai mult decât o face în prezent, iar ambele ţări, cel mai probabil, vor lucra împreună pentru a rezolva unele dintre cele mai presante probleme şi aspecte ale lumii!”, a postat Trump pe Twitter.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We…..

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017