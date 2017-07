Dorian Popa, martorul unui accident teribil la Mamaia vineri seara. Artistul a intrat în direct la tv, prin telefon și a mărturisit cu groază ce s-a întâmplat. Totul s-a întâmplat pe trecerea de pieton.

Dorian Popa, martorul unui accident teribil la Mamaia. Interpretul a povestit șocat, e s-a întâmplat și cum a încercat să ajute victimele, sunând la ambulanță.

Dorian Popa, martorul unui accident teribil petrecut la mare

„Nu am un vibe bun, dar sunt în Mamaia. Doar ce m-am urcat în maşină, s-a întâmplat un accident teribil, am rămas să ajut pentru că o mititică de 5 ani a fost implicată în acest accident alături de bunicii ei. S-a întâmplat pe trecerea de pietoni. Din păcate, bunicuţa era cam lovită, dar micuţa este trafără. A venit acum salvarea, a luat pe toată lumea. Am ajuns în dreptul accidentului şi am văzut pe jos o colipiţă cu ochii albaştri, mică, de 5 anişori, imediat am tras maşina pe dreapta, am coborât şi am început să sun la Ambulanţă. Am vrut să văd dacă pot să ajut pe cineva… am reuşit să punem pe toată lumea pe tărgi”, a declarat Dorian Popa la „Răi da’ Buni”.

„Traversau regulamentar pe trecerea de pietoni. Erau bunicul, bunica şi fetiţa şi o doamnă în vârstă probabil că nu i-a văzut… pe bunică a aruncat-o vreo 15 metri de la trecere”, a mai dezvăluit artistul la Antena Stars. Zilele trecute, bunica lui Dorian Popa a murit, iar artistul nu se află într-o stare foarte bună.

