Antrenorul Dragan Petricevic pleacă de la echipa feminină de baschet U Cluj. Tehnicianul sârb s-a declarat nemulțumit de faptul că bugetul echipei va fi micșorat: “Nu pot rămâne să mă bat pentru locul 7”.

“Când am plecat de la Timișoara am crezut că nu poate exista o despărțire mai tristă. Iată că se poate, este același sentiment. Nu știu cât de mult pierde clubul, dar știu că eu voi pierde relația cu oamenii foarte dragi pe care i-am găsit aici. Un public minunat… doar imaginea aceea cu sala plină din ultimele meciuri îmi face și acum pielea de găină și consider că este o pierdere pentru mine. Orașul nu e făcut să facă pași înainte, cel puțin în privința baschetului”, a spus Dragan într-o conferință de presă.