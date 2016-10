Yazemeenah Rossi este mamă a doi copii și are doi nepoți. Deși a ajuns la vârsta de 60 de ani, femeia născută în Corsica continuă să lucreze ca fotomodel și face senzație pe internet, fiind considerată cea mai sexy bunică din lume.

Top modelul francez defilează pe podiumuri cu mare succes și continuă să se mențină tânără și energică, în ciuda vârstei înainte, refuzând să-și vopeasească părul care i-a albit în întregime, deși a primit numeroase oferte. Yazemeenah consideră că e la fel de pasionată ca în tinerețe de munca ei de fotomodel și fotograf, iar secretele cu care se menține în formă sunt extrem de simple: o dietă sănătoasă, yoga și mult sex.

Franțuzoiaca susține că lucrează ca fotomodel de la vârsta de 30 de ani, însă succesul l-a întâlnit abia după ce s-a mutat în SUA, în 1999, iar de atunci a devenit imaginea mai multor mărci de renume internațional. Ea a participat la numeroase campanii ale unor firme precum Hermés și Yves Saint Laurent. Cea mai recentă colaborare fost lansarea promoțională a unor articole de lenjerie de corp și costume de baie pentru lanțul de magazine Bloomingdale’s și Barneys. Nu s-a supus niciodată operațiilor, însă se menține în formă și își păstrează tinerețea cu câteva trucuri.

„Îmi exfoliez pielea o dată pe săptămână cu un produs preparat din ulei de măsline și zahăr, mănânc un avocado pe zi și urmez o dietă bogată în pește și carne. Nu fac exerciții fizice excesive și încerc să evit pe cât posibil medicamentele”, susține Rossi.

Pe lângă dietă, contează foarte mult meditația, susține femeia, fapt pentru care ea face yoga zilnic, și foarte important în menținerea tinereții e sexul. Topmodelul a povestit pentru „The Guardian” că în 2007, a părăsit New York-ul pentru California. Soțul ei, un algerian, nu a vrut să o urmeze. „Viața ne-a despărțit”, spune ea liniștită, precizând că libertatea ei sexuală a cunoscut un progres pozitiv.

„Femeile se simt vinovate dacă se masturbeză, dar dacă nu ieși în oraș să cauți plăcere sexuală, cum altfel să te satisfaci?”, spune ea răzând. „Îmi aduc aminte că într-o călătorie în Dubai am fost cu un tânăr care mi-a zis: Ești mai vie decât fosta mea iubită, care are 23 de ani. I-am răspuns că i se pare așa pentru că eu nu am inhibiții. Femeile trebuie să se simtă cofortabile cu ele”, spune Rossi, precizând că fiecare relație cu bărbații pe care i-a avut, au mai trezit-o un pic la viață. „Am un look sexy. Sexy înseamnă vitalitate. Trăiesc”, a mai adăugat ea.

#iphoneonly #selfportrait#childpose#yogalover#happybody #simple #basic #lifestyle #fitbody#beachyoga#takeiteasy O fotografie postată de Yazemeenah Rossi (@yazemeenah) pe 30 Aug 2016 la 18:37 PDT