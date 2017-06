Geanina Lungu a demisionat de la România TV, post la care a lucrat timp de șase ani și unde prezenta principalele emisiuni de știri. Anunțul plecării sale a fost făcut chiar de realizatoarea TV, pe contul personal de Facebook.

„Sunt momente in viață când trebuie să alegi ce să faci mai departe. Intr-un astfel de moment mă aflu eu acum.. după 6 ani de România tv a venit momentul să închid un capitol frumos din viața mea. A fost o perioadă minunată în care am trăit experiențe și bune și rele, însă toate au avut rostul lor, m-au ajutat să devin omul care sunt astăzi. Nu pot sa plec fără să mulțumesc unor oameni care au avut încredere in mine și care mi-au oferit oportunitatea de a mă dezvolta și de a învața lucruri noi. Sunt onorată pentru că am lucrat cu oameni buni, oameni cu care am împărtășit toate trăirile mele. Indiferent de ceea ce îmi rezervă viața pe viitor, eu sunt pregătită, poate mai mult ca niciodată, sa scriu un nou capitol. Mulțumesc RomaniaTv, celor care au fost alături de mine pe tot acest parcurs și dvs. telespectatorilor care m-ați încurajat întodeauna!”, a scris Geanina Lungu, pe Facebook.

Potrivit Paginademedia.ro, Geanina Lungu urmează să facă o pauză de câteva săptămâni și este „deschisă la noi oportunități”.

Geanina Lungu a lucrat la România TV din anul 2011 și a prezentat jurnalele de știri pe mai multe tronsoane orare. Anterior, ea a fost jurnalist pe sport la Realitatea TV și la Telesport.

Este a treia demisia din ultima perioadă de la România TV, după ce a jurnalistei Corina Drăgotescu și a lui Florin Badea, prezentatorul știrilor matinale.

FOTO: Facebook Geanina Lungu