REZULTATE BACALAUREAT 2017. Ei sunt elevii de 10 de anul acesta

Ei sunt elevii de 10 la Bac. Promovabilitatea de anul acesta la examenul de Bacalaureat este de 71,4% la nivelul întregii țări, înainte de contestații, și nu mai puțin de 97 de elevi din întreaga țară au obținut media generală 10. Sibiu, Bacău, Iaşi şi Cluj sunt judeţele cu cea mai mare rată de promovare.

Ei sunt elevii de 10 de anul acesta în Arad

Județul Arad se poate mândri cu un liceu care a avut promovabilitate de 1005, este vorba de Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad și cu 3 elevi care au reușit să obțină media 10 la toate probele. Doi dintre cei trei absolvenți cu 10, Andrei Bușui, Alexandra Andreea Miloș sunt de la Colegiul Național Moise Nicoară din Arad, iar cel de-al treilea, Karla Claudia Csuros este de la Liceul Anastase Marienescu din Lipova.

Ei sunt elevii de 10 de anul acesta în Hunedoara

Două eleve din judeţul Hunedoara au obţinut media 10. Cele două sunt Iulia Bocaniciu, de la Colegiul Naţional Decebal din Deva, şi Paula Roxana Popa, de la Colegiul Naţional Aurel Vlaicu din Orăştie.

Iulia Bocaniciu a spus pentru zhd.ro că s-a pregătit pentru admitere la Facultatea de Medicină din Cluj –Napoca și întrucât media de la Bac nu se ia în considerare la admitere nu a învăţat cu gândul la 10. ” Rezultatul a fost o surpriză şi pentru mine şi poate am avut şi noroc să nimeresc subiecte care au fost pe placul meu”, a declarat Iulia.

Paula Roxana Popa, o tânără din satul hunedorean Turdaş, a spus că „După lunga perioadă de pregătire, printre timpul alocat concursurilor şi proiectelor, rezultatele şi-au spus cuvântul. Mă bucur enorm că am reuşit să îi fac mândri pe toţi cei care m-au susţinut de-a lungul acestui proces minunat, atât prieteni şi membri ai familiei mele, cât şi profesori”, spune Paula.

Ei sunt elevii de 10 de anul acesta în Alba

Cinci candidați din județul Alba care au media maximă la bacalaureat, dintre care 3 sunt de la Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, iar ceilalți doi de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș și Colegiul Național „Inochetie Micu Clain” din Blaj.

Darius Popa spune că examenul a fost unul relativ ușor însă stresant. ”Pentru viitor, eu îmi doresc să urmez Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca”, a spus Darius, pentru Alba24.ro

Paul Filip crede că subiectele au fost accesibile, poate un pic cam ușoare la matematică, având în vedere profilul. ”Doresc să merg la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, la specializarea Automatică și Calculatoare, unde am fost deja admis datorită rezultatului de la simularea organizată în luna mai (nota 10)”.

Carmen Sălcudean spune că ”Examenul mi s-a părut de nivel mediu, spre ușor chiar. Nu au fost subiecte dificile, ci accesibile pentru majoritatea elevilor, părerea mea”. Ea are în plan să urmeze Facultatea de Farmacie din cadrul UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.

Ioana Zah, ca și restul elevilor care au obținut nota maximă, spune că examenul a fost ușor și nu a luat meditații. Ea vrea să își continue studiile la Facultatea de Arhitectură din Cluj-Napoca.

Ei sunt elevii de 10 de anul acesta în Vrancea

O singură elevă din Vrancea a reușit să ia nota 10 la toate probleme examenului de bacalaurat. Felicia Manuela Arion, de la Colegiul Naţional Unirea – școală la care toți elevii au promovat examenul – a spus că ”Sunt foarte fericită de acest rezultat. Mă aşteptam să obţin nota maximă la matematică pentru că am consultat baremul şi am văzut că am făcut corect cerinţele, dar la celelalte două discipline nu mă aşteptam. Acum mă pregătesc pentru facultatea de drept”, scrie Ziarul de Vrancea.

Ei sunt elevii de 10 de anul acesta în Sibiu

Judeţul Sibiu a avut şi două eleve de 10, Cristina Hămbăşan, absolventă a Liceului Teoretic „Gustav Gündisch” Cisnădie, şi Irina Linte, absolventă a Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu.

Irina Linte a spus că nu se aștepta la 10 deoarece avea emoții serioase la Limba Română. Absolventa nu a luat meditaţii în particular pentru a se pregăti pentru Bac, ci a învăţat singură şi alături de profesorii de la şcoală. În continuare, vrea să urmeze Facultatea de Inginerie din Sibiu, specializarea Calculatoare

Cristina Hămbăşan consideră că examenul a fost ușor pentru că a învățat pe tot parcursul celor patru ani de liceu. ”M-am gândit că voi lua peste 9 la toate materiile, dar nu mă aşteptam la asemenea rezultate”, spune Cristina. În continuare, vrea să studieze ştiinţele economice sau contabilitatea, scrie tribuna.ro.

Ei sunt elevii de 10 de anul acesta în Galați

Unul dintre elevii de 10 din Galați este Alina Cristea, clasa a XII-a a Colegiul Național “Vasile Alecsandri” din Galați. Aceasta spune că vrea, după terminarea facultății, să devină traducător la Organizația Națiunilor Unite.

Ei sunt elevii de 10 de anul acesta în Timiș

Ansira Ariadna Dinu, o frumoasă absolventă a Colegiului Național Bănățean din Timișoar a luat media 10. Ea a terminat specializarea matematică-informatică în cadrul CNB.

Rezultate Bacalaureat 2017. Primele rezultate la Bacalaureat 2017 au fost afișate astăzi, 5 iulie, la avizierele centrelor de examinare, precum și pe site-ul bacalaureat.edu.ro. Nu mai puțin de 97 de elevi din întreaga țară au obținut media generală 10, distribuite astfel:

9 mediii de 10 în București

8 în Iași

7 în Bihor

7 în Cluj

5 în Sălaj

5 în Alba

5 în Argeș

4 în Constanța

4 în Vâlcea

3 în Arad, Vaslui, Galați, Maramureș

2 în Hunedoara, Dâmbovița, Harghita, Olt, Prahova, Sibiu, Bacău, Ialomița, Dolj, Brașov

1 în Vrancea, Timiș, Gorj, Călărași, Botoșani, Buzău, Argeș, Tulcea

Promovabilitatea de anul acesta este de 71,4% la nivelul întregii țări și 70,7 în București, înainte de contestații, în creștere față de anii trecuți.

REZULTATE BACALAUREAT 2016: 66,7%

REZULTATE BACALAUREAT 2015: 67,9%

REZULTATE BACALAUREAT 2014: 60,65%

REZULTATE BACALAUREAT 2013: 56,4%

REZULTATE BACALAUREAT 2012: 44,3%

REZULTATE BACALAUREAT 2011: 45,72%.