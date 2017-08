El este ”Primarul Mării Negre“! Povestea unui avocat specializat în divorțuri care acum oficiază căsătorii pe mare

Constanțeanul Ovdiu Drugan este unul dintre finaliștii concursului culinar Masterchef din anul 2014, iar biografia lui este absolut surprinzătoare. A învățat ca să devină avocat, s-a specializat în divorțuri, dar pasiunea sa cea mai mare, mai mare decât gătitul sau să pledeze în sala de judecată, este navigatul.

Parcă nu-și găsea locul. Nici la tribunal, nici în bucatărie. Și tot scrutînd orizontul în căutarea unei idei salvatoare, Ovidiu Drugan a înțeles că salvarea vine de pe mare. Așa că a pus bazele unei afaceri care se desfășoară atât în Capitală cât și la malul mării. ”Am intrat în Barou în anul 2001, cu specializare pe civil și comercial. În paralel mi-am urmat și pasiunea pentru yachting, inițial navigând cu velierul familiei, o barcă din anul 1978. Cu un an mai bătrână decât mine. Din anul 2008 am înființat o școală de yachting și am încercat să transmitem mai departe pasiunea pentru navigație. Ca o dezvoltare firească, am înființat și o companie de charter (închirieri ambarcațiuni cu vele pentru evenimente/plimbări) pentru a oferi continuitate cursanților care doreau să navigheze și să acumuleze experiență de comandant de navă de agrement după școală“, a mărturisit Ovidiu Drugan.

În anul 2016, împreună cu doi skipperi ai companiei, Andreea și Laur a adus din Italia, pe mare, un Yacht. Compania de charter a început să achiziționeze ambarcațiuni cu vele, noi și la mână a două, din țară și din straintate. În urma drumului, Laur și Andreea au format o pereche foarte sudată și au decis că unicul loc în care vor să se căsătorească este pe aceasta barcă. Ei au fost primul cuplu căsătorit de Ovidiu Drugan pe mare. Vestea s-a răspândit repede, iar cererile pentru încheierea de astfel de căsătorii au început să curgă.

O căsătorie pe mare costă 1.000 de euro

„Numărul mare de ceremonii oficiate pe Marea Neagră mi-au atras poreclă de „Primarul Mării Negre”. Dar încă nu am depășit numărul de divorțuri“ spune amuzat Ovidiu Drugan.

Pe lângă ineditul experienței, actul căsătoriei pe mare este efectiv unicat, pe certificatul de căsătorie trecându-se la „locul căsătoriei” longitudinea și latitudinea bărcii din momentul ceremoniei care, evident, este altul de fiecare dată. O ceremonie pe yacht pentru a fi valabilă trebuie să fie oficiată de un comandant de ambarcațiune de agrement, pe o navă cu pavilion românesc, în afară apelor teritoriale românești. Atunci nava devine o veritabilă „insulă românească” teritoriu pe care comandantul este și președinte și prim-ministru, și ministrul de finanțe și notar și primar și ofițer de stare civilă. După întoarcerea în apele românești, un adevărat dosar se întocmește cu toate actele legale, semnat de comandant, mire, mireasă și martori. El se depune la cea mai apropiată căpitănie, care la rândul ei îl trimite Oficiului de Stare Civilă Sector 1, cel competent să întocmească certificatul de căsătorie pentru căsătoriile din afară țării. În scurt timp se emite Certificatul de Căsătorie cu Locul Căsătoriei: Latitudine X grade și Longitutine Y grade.

O căsătorie pe mare costă 1000 euro în care se include yachtul, carburantul, comandantul, redactarea și depunerea actelor la căpitănie. Nava are capacitatea de 9 persoane + comandantul. Decorarea ambarcațiunii, băutură și gustările rămân la latitudinea clienților. Durată ceremoniei de la plecarea din port până la întoarcere este de aproximativ 5-8 ore, incluzând formalitățile de ieșire și intrare din țara pe mare.

