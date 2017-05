Ela Crăciun, vacanță în Dubai cu cei doi copii. “Ne-am amuzat foarte mult”

Ela Crăciun, vacanță în Dubai cu cei doi copii, Alex (11 ani) și Alesia (6 ani). Cu toții s-au bucurat de vremea caldă și de plaja exotică de la Golful Persic, dar și de atracțiile turistice spectaculoase din marea metropolă a Orientului Mijlociu.

Ela Crăciun, vacanță în Dubai cu cei doi copii. Împreună s-au aventurat în parcurile de distracții uimitoare, unul dintre acestea fiind Kidzania, un loc inedit, construit ca un orășel în care cei mici pot testa diverse meserii. Alesia și Alex, de exemplu, au fost impresionați de meseriile de pizzar, de pompier și cea de dădacă. Joaca este menită să obișnuiască copiii cu sistemul de lucru al adulților, astfel că, pentru ceea ce a prestat, cei doi au primit chiar și salariu în bancnote simbolice.

Ela Crăciun, vacanță în Dubai și ședință foto incendiară la plajă

În renumitul Dubai Mall, cei mici au vizitat din nou marele acvariu în care se află mii de pești, din mai multe soiuri. Fiica vedetei a avut ocazia de această dată să se costumeze în sirenă și, odată ce a intrat în pielea acestui personaj, a făcut o ședință foto pozând ca un manechin profesionist, făcându-i pe cei mari din jurul ei să o privească cu admirație și amuzament în același timp.

„Suntem la a treia vacanță împreună în Dubai. Celor mici le place mult pentru că au unde să se joace, le place clima, le plac parcurile de distracții de acolo. Am mers acum, la început de mai, când încă nu este prea cald. Am stat la plajă însă am avut grijă să nu stăm foarte mult la soare și să ne dăm cu cremă cu factor de protecție 50. Am mers la mall pentru a vedea încă o dată acvariul cel mare și, de data aceasta, Alesia s-a costumat în sirenă. A pozat ca un manechin profesionist. Nu mai puteam de dragul ei, așa era de simpatică! Am mers apoi în parcul de distracții Kidzania, unde cei mici sunt mari pentru o zi. Adică învață diverse meserii și sunt și plătiți pentru ceea ce fac acolo. Bineînțeles, simbolic. Este foarte interesant însă pentru că descoperi de ce anume sunt ei atrași. Spre exemplu, lui Alex i-a plăcut să fie…., iar Alesiei pizzar, pompier și bonă. Ne-am amuzat foarte mult”, povestește vedeta.