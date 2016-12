Elle Style Awards 2016 a avut loc și în acest an la Palatul Parlamentului din București, locație care a adunat toate vedetele autothtone, dar și fashion bloggeri. Printre cei care au respectat dress-code-ul jeans couture s-a numărat și familia Măruță. Puțini știu că Andra și Cătălin Măruță sunt pasionați de modă și că, David și Eva, cei doi copii ai lor, le calcă pe urme.

De fiecare dată când este invitată la un eveniment monden, Andra are mare grijă la ținutele pe care le alege. De cele mai multe ori îi iese, dat fiind faptul că apelează la specialiști, dar se și consultă cu familia ei. Nu doar artista este pasionată de modă, ci întreaga familie, începând cu Măruță, până la mezina Eva. „Nu el a fost stilistul în seara asta, dar a fost total de acord. Mă consult cu el de fiecare dată, am încredere în gusturile lui. Suntem oricum pe aceeași lungime de undă, gândim la fel, simțim la fel”, ne-a spus Andra, completând că și soțul ei arată foarte bine, căci și lui Cătălin Măruță îi place să investească în imaginea lui.

„El e foarte bine îmbrăcat, îmi place, îmi place și mie. E foarte drăguț, îmi place de el, dar nu eu l-am îmbrăcat. E băiat mare, se știe îmbrăca și el. Are și el echipa cu care lucrează. Avem noroc să lucrăm cu oameni care se pricep în domeniu. Adică sigur, după atâția ani de experiență am învățat și noi să asortăm o haină cu cealaltă, dar totuși ne lăsăm pe mâna celor care știu cu ce se mănâncă treaba asta”, ne-a mai spus artista.

ELLE Style Awards 2016: Andra are copii pasionați de modă

Dacă Andra și Cătălin se lasă de cele mai multe ori pe mâna specialiștilor, fiul lor, David, este un mic stilist. La cei 5 ani, băiețelul lui Măruță nici nu vrea să audă de sfaturile vestimentare ale mamei sale. „Oricât de mult mi-aș dori să-l mai îmbrac eu, nu prea mai pot. Îi cumpăr haine și vine și îmi zice : „aaa, pe asta nu o port”. Deci am haine pe care le-am cumpărat și nu le poartă pentru că nu-i place lui materialul sau ceva, dar dacă merg cu el în magazin și alege el hainele, nu mai am nicio problemă”, a mai declarat Andra pentru Libertatea.

Singura ei „alinare” este Eva, care la rându-i este pasionată de haine. Dat fiind faptul că are abia un an și jumătate, Andra poate să-i mai aleagă hainele pe care să le poarte. „Eva în schimb este fascinată. Dacă primește haine e fascinată. O zi-două numai cu aia stă. Se mângâie și arată că este frumos. Ce mai, am copii care sunt la modă de mici”, a mai spus soția lui Cătălin Măruță.

FOTO: Vlad Chirea