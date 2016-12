Petrecerea ELLE Style Awards 2016 a determinat-o pe Raluca Bădulescu să scoată din dressing cele mai strălucitoare accesorii. Dat fiind faptul că acum este jurat la o emisiunea de stil, Raluca a avut grijă să respecte dress-code-ul, jeans couture, și să fie perfect accesorizată.

Raluca Bădulescu a fost întotdeauna un personaj care a pus foarte mult accentul pe accesorii. De când a slăbit, Bădulescu și-a schimbat doar hainele, cu unele cu măsuri mult mai mici, însă și-a păstrat toate bijuteriile, accesoriile și blănurile. „Uite-mă! Sunt și cu argintiu și cu auriu. Bijuteriile sunt pasiunea mea, în consecință se găsesc locuri: în cutiile de pantofi, prin dressing, peste tot de altfel”, ne-a răspuns Raluca. Deși nu prea mai are loc în casă de ele, Bădulescu se îndură cu greu să dea din ele.

„Am anumite piese pe care le iubesc mult de tot, dar în rest dau. Așa în cursul anilor am mai primit cadou de la prieteni, am mai dat, mai facem schimburi, adică merge treaba, se învârte roata. Am unele la care țin foarte mult. Am lănțișoarele pe care în seara asta nu le port, pentru că ar fi fost mult prea încărcată ținuta, sunt lănțișoarele mele norocoase: lanțul pe care l-am primit cadou de ziua mea de la șefii mei de la Kanal D, lănțișorul pe care îl am de când s-a născut Alex și lănțișorul pe care îl am Raluca + Florin și data cununie de acum 9 ani. Acelea sunt bijuteriile de suflet”, ne-a mai povestit jurata de la Bravo, ai stil.