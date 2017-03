Eva Mendes se teme că Emma Stone vrea ”să-i fure” soțul

Eva Mendes, soția actorului Ryan Gosling, se pare că nu e deloc încântată de relația soțului ei cu Emma Stone, alături de care joacă în filmul ”La La Land”, temându-se că actrița, premiată cu Oscar, „îi face ochi dulci” lui Ryan.

În speech-ul de acceptare a premiului Oscar pentru cea mai bună actriță pentru rolul din ”La La Land”, la gala de decernare a premiilor de duminică, Emma i-a mulțumit în mod special colegului ei de platou, Ryan Gosling, iar apoi cei doi au fost surprinși în timp ce se îmbrățișau cu patos la ceremonie.

Aceste detalii nu au fost trecute cu vederea de Eva care se teme că Stone ar putea să o lase fără soț și să ajungă o mamă singură a celor doi copii ai lor. Acesta este extrem de geloasă și se pare că și are de ce.

Emma Stone and Ryan Gosling embrace after she won the Best Actress

I'M CRYING#Oscars pic.twitter.com/M4QFVfMRUV

— emma stone (@shxrlocked) 27 februarie 2017