EXCLUSIV/ Adi Mutu, tată pentru fiul unei cunoscute prezentatoare TV

Adi Mutu și-a făcut un renume de Don Juan, prin prisma faptului că de-a lungul timpului a fost combinat cu numeroase vedete autohtone. Chiar și așa, fostul fotbalist a demonstrat că-i place mai mult postura de tătic, decât de crai. Așa că pe lângă un băiat cu Alexandra Dinu și două fete cu Consuello, Adrian Mutu se pregătește de un al copil cu noua lui soție, Sandra Bachici.

În ultima perioadă Adi Mutu a încercat să fie cât mai liniștit și să-și vadă de noua lui familie, cea pe care încearcă să o întemeieze cu Sandra, însă continuă să fie în centrul atenției. Zilele trecute, fostul sportiv era la un sigur pas să ajungă, de fata asta fără vreo implicație, pe prima pagină a ziarelor. Norocul lui a venit din partea Geaninei Ilieș care a avut prezență de spirit. Mai exact, prezentă la o petrecere mondenă, Geanina Ilieș a fost rugată de un reporter să-i răspundă la câteva întrebări.

Pe considerentul că respectivul jurnalist știa cu cine stă de vorbă, Geanina nu s-a prezentat, ci a așteptat să fie intervievată. Surse prezente la evenimentul cu pricina ne-au povestit că respectivul jurnalist a întrebat-o direct pe Geanina despre Adi Mutu, dacă acesta este un tătic implicat și mai ales dacă se va baza pe el la schimbat scutecelor. Cu ochii cât cepele, fosta prezentatoare TV și-a dat imediat seama că a fost confundată și l-a rugat pe respectivul reporter să caute persoana pe care vrea să o intervieveze deoarece face o confuzie. Fără a lăsa curs speculațiilor, Geanina a făcut cale întoarsă și a plecat în grabă de lângă bărbatul care o confudase cu Sandra Bachici.

Adi Mutu, tată pentru a patra oară

Dacă la Sandra este prima sarcină, Adi mai are deja un băiat din mariajul cu Alexandra și două fete din căsătoria cu Consuelo. Dat fiind faptul că este la cel de-al patrulea copil, Mutu și-ar doi ca bebelușul să fie băiat, tocmai pentru a avea două fete și doi băieți. De aceeași părere este și Sandra. „S-a întâmplat în vacanța noastră din Bodru. Acolo am rămas însărcinată. Până să fac primul test de sarcină simțeam că parcă se întâmplă ceva, deși nu aveam vreun simptom. Am pus mâna pe telefon, i-am spus că trebuie să vorbim. Vreau și cred că va fi băiat. Îmi doresc un băiețel. Indiferent ce va fi, noi îl vom iubit”, a spus tânărăa despre momentul în care a aflat că va fi mamă.