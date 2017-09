Andi Moisescu este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de radio și televiziune de la noi. Mereu discret, acesta a acceptat să ne vorbească despre viața și cariera sa în cadrul unui interviu.

Pe Andi Moisescu, telespectatorii din țara noastră îl știu de foarte mulți ani din postura de prezentator, realizator, jurat la numeroase emisiuni de la pro Tv, acolo unde are un nou proiect, show-ul „Pe bune?!”. Are o carieră de succes în spate, dar și o viață personală care îl face să se simtă împlinit. Este căsătorit, din anul 2004, cu vedeta de televiziune Olivia Steer, cu care are doi copii, Luca și David. Andi Moisescu a acordat un interviu în exclusivitate pentru Libertatea, în care a oferit detalii despre ceea înseamnă cariera și viața sa.

Ai peste 20 de ani în mass-media…Pe bune? Ai început să vinzi ziare, la 17 ani, în Piața Unirii. Cum a fost experiența și ce ți-a rămas întipărit puternic în minte de atunci? Și care e diferența dintre Andi de la 17 ani și Andi de la 44, care tocmai are o nouă emisiune, și nu ma refer la diferența de ani…

Cam aceleași emoții, și atunci și acum. În continuare provocările mă ajută să rămân viu și prefer să învăț din greșeli, decât să regret mai târziu că n-am îndrăznit. Așa a fost la 17 ani, așa a rămas și acum când m-am apucat de “Pe bune?!”. Mă rog, de data asta nu mai sunt chiar singur. E o întreagă echipă de producție în spatele meu și, mare lucru, îi am alături de mine pe Cosmin și Costi. E o plăcere să ne jucăm în formatul ăsta, în 3.

A urmat radio Unifan și… dependența de muzică. Ai făcut vreo gafă atunci și ce a reprezentat acea perioadă în viața ta?

Toată viața mea am făcut gafe și, deși am învățat mult din ele, cel mai probabil de aici încolo voi face unele noi. Numai cine nu muncește nu greșește și aș putea s-o țin tot în citate pe tema asta încă 20 de rânduri de aici încolo. Dar astăzi, mai mult ca oricând, știu că e esențial să fiu concis. Oamenii citesc interviul ăsta pe timpul lor și trebuie respectat.

Ai ajuns să prezinți emisiunea matinală de la Pro TV, cu Florin Călinescu. Cum a fost prima întâlnire cu el? Ce ți-a spus?

Prima întâlnire cu Florin Călinescu s-a petrecut la ProFM. De altfel, atunci mi-a oferit pentru prima oară șansa să fur ceva meserie de la el, invitându-mă la „Ora 7 Bună dimineața”. M-a speriat puțin oferta, așa că-n prima fază i-am spus c-ar fi păcat să-și confuzeze audiența cu prezența mea. Abia la finalul lui ‘96 am cedat tentației și am pășit pentru prima oară în platoul lui. N-a fost nevoie să-mi mai spună nimic. Mi-am dat singur seama că va fi extrem de greu. Și chiar așa a fost.

Prima vedetă cu care ai dat nas în nas în Pro TV și cum ai reacționat?

Avantajul de a lucra în PRO încă din 1991 și-a spus cuvântul. Am dat nas în nas cu vedetele PRO TV înainte ca ele să devină vedete. Deci, nimic special.

Ești și acum pe baricade cu Florin Călinescu, la „Românii au talent”. Cu ce te mai surprinde mereu surprinzătorul Florin Călinescu astăzi și care este relația dintre voi dincolo de camerele de filmat?

Pentru mine a fost și rămâne un Maestru, cu tot respectul cuvenit de-aici. Oricât de mult am ajunge să lucrăm împreună și oricât de tare ne-ar apropia asta. Cât despre capacitatea lui de a surprinde, nici nu cred că e nevoie să mai aduc eu vreo dovadă. Se vede cu ochiul liber.

Mihaela Rădulescu sau Andra? Ce are una, ce are cealaltă care le face să fie speciale? Ai avut vreodată discuții în contradictoriu cu vreuna dintre ele și care ți-e cea mai dragă amintire în compania lor?

N-aș vrea să fiu pus vreodată să aleg între cele două. Mă bucur doar că am tot avut ocazia să lucrăm împreună și că asta m-a ajutat să le descopăr calitățile pe care publicul larg le percepe doar într-o anumită măsură.

Ai terminat Facultatea de Matematică, lucrezi în televiziune. Rațiune și simțire. La tine ce primează?

Depinde de situație. Uneori primează rațiunea, alteori emoția.

Pari un tip extrem, dar extrem de ordonat. Așa ești și acasă?

E unul dintre defectele mele și recunosc asta. În același timp, la ritmul în care se desfășoara viața mea, mi-ar fi imposibil s-o scot la capăt fără ordinea asta strictă.

Ești perfecționist. Până unde merge perfecționismul tău atât în plan profesional, cât și în plan personal?

Uneori prea departe. Îmi dau și eu seama de asta și încerc să mă temperez. Cred că mi se trage de la aversiunea pe care am dezvoltat-o față de atât de popularul “merge și-așa”. Pur și simplu, orice-ar fi, la mine nu merge decât așa cum trebuie să meargă.

La tine, totul – de la carieră până la familie – pare să fie pe… termen lung. Nu te-a tentat niciodată un proiect pe termen scurt? Ai primit propuneri de la alte posturi de televiziune și de ce le-ai refuzat?

Ăsta sunt. Omul proiectelor pe termen lung. La 45 de ani mi-e greu să mă mai schimb. Cât despre propunerile pe care le-am refuzat în timp, exact ăsta-i motivul pentru care PRO TV a avut întotdeauna câștig de cauză.

Septembrie e o lună cu totul aparte pentru familia voastră. Pe 25 și 27 s-au născut copiii voștri, pe 25 v-ați căsătorit tu și Olivia. Cum marcați aceste toate evenimente? Le pregătești vreo surpriză anul acesta?

În fiecare an marcăm momentele, sigur. Dar o facem discret, fiind în cele din urmă o chestiune extrem de intimă.

Care crezi că este secretul longevității tale în mass-media, o lume care te consumă atât fizic, cât și psihic?

Ca să fiu sincer, nu m-a preocupat niciodată tema longevității în mass-media, ci doar încercarea de a fi în fiecare zi mai bun.

Care este cel mai mare regret al omului Andi Moisescu?

În general, îndrăznesc. Tocmai ca să n-am regrete.

Ce sacrificii ai făcut de dragul carierei?

Nu m-aș plânge. Le-am făcut pe toate cu sufletul împăcat. Nu m-a obligat nimeni să-mi aleg meseria asta.

Ți s-a propus vreodată să ai vreun show de televiziune alături de soția ta? Și ce fel de emisiune?

N-aș încurca niciodată cele două planuri, personal și profesional. Cred că am declarat mai demult asta, așa că n-a mai insistat nimeni.

Ce nu accepți sub nicio formă într-o relație de iubire?

Nu mi-am pus niciodată problema asta. Doar mă bucur că iubesc și că sunt iubit.

Olivia este o super gospodină. Cărui preparat nu-i reziști oricât ai vrea și ce nu îți place deloc și îți e sau ți-a fost rușine să-i spui?

Nu e niciun secret. Mie când îmi place ceva, mănânc. N-am nicio rezervă și nu țin nicio dietă anume. Doar încerc să mănănc cât mai sănătos și atât. În limita stocului disponibil, firește.

Apropo, dar nu TV, ce ți-ar fi plăcut să faci dacă nu apăreau radio și televiziunea în viața ta. Ai spus, la un moment dat, că nici matematica nu te atrăgea…

Găseam eu ceva până la urmă. Sigur n-aș fi stat potolit, asta-i sigur.

