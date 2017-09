A devenit femeie de casă, în momentul în care i-a zis da lui Daniel. Andreea Tonciu are interzis la tv și iese din casă doar cu aprobarea soțului său. Pe conturile de socializare n-a mai postat nimic de luni bune.

Cândva, era o prezență obișnuită a micului ecran. Dar și a evenimentelor mondene.

De când însă s-a măritat și a devenit și mama unei fetițe, viața Andreei Tonciu, devenită Niculescu, s-a schimbat radical. Bruneta a dispărut total din peisajul monden autohton. Ea mai apare, ce-i derpt, sporadic pe la diverse prezentări, unde însă stă foarte puțin și doar cât să-și facă treaba și să-și încaseze onorariul. Motivul? Soțul său, Daniel, este cel care a pus ”picioru-n prag”. Mai întâi, el i-a interzis Andreei să mai meargă la emisiunile tv și să nu mai semneze niciun fel de contract, cu vreun trust. Atunci când însă mai iese din casă, o face doar cu aprobarea acestuia. Ca și copiii, ea trebuie să respecte o anumită oră la care să se întoarcă acasă și să nu fie mai târziu de 22. Când vine însă vorba de nașa sa, Anamaria Prodan Reghencampf, se pare că soțul ei este mai îngăduitor. Andreea are voie să petreacă timp în prezența nașei, în care Daniel are mare încredere.

Locuiesc în casa mamei sale

Andreea o duce însă bine din alt punct de vedere. Ea este în continuare răsfățată de mama sa. Asta pentru că, împreună cu soțul și fetița lor, bruneta locuiește încă în casa părinților săi, care este destul de spațioasă. Ea și Daniel ocupă un etaj întreg, deci se bucură totodată și de intimitatea de care are nevoie un cuplu. În plus, mama sa este cea care gătește, în general, și are mare grijă de micuța Rebecca.

