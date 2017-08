EXCLUSIV/ Când cerșetoria devine… escrocherie. O bătrâna în căruț cu rotile cere bani de lemne, dar are sume mari ascunse în conturi

O persoană cu handicap locomotor a trimis la redacție câteva fotografii înduioșătoare cu rugămintea de a publica situația disperată în care se află. Femeie apare în scaun cu rotile, într-o casă dărăpănată și spune că a rămas singură pe lume, vine iarna și nu are lemne. Mesajul e unul disperat: ”De foame mai pot răbda, dar nu pot supraviețui în frig”.

Ne-am, deplasat la fața locului, dar… surpriză, casa nu arată deloc rău, iar Primăria localității ne-a avertizat că ar fi bine să ne ferim de acest caz pentru a nu cădea într-o capcană. ”Noi era să ne trezim cu dosare penale pentru complicitate la escrocherie”, ne-au spu reprezenții autorității publice locale.

”Aș dori să vă spun și eu povestea mea și va implor să mi-o publicați și mie. Sunt o persoană cu handicap grav în scaun cu rotile, de foarte multi ani, sunt paralizata de la brâu în jos, mi-a murit si mama singura persoană care mă îngrijea. Am rămas singură, fără condiți și cu multe datorii, mă gândesc cu groază că vine iarna, trebuie să-mi cumpăr lemne, care sunt foarte scumpe, iar până în toamnă prețul se dublează. Nemâncată mai pot sta, dar în frig, nu, mai ales în situația mea. Bani nu îmi ajung nici de mâncare, chiar dacă sunt la țara, daca nu mai e mama, nu mai are cine munci grădina, eu nu pot si sunt nevoita să cumpăr tot…. ceapă, roșii, cartofi….. Mama creștea câteva găini, eu nu pot, că nu are cine să le dea să mănânce, să bea apă, eu abia mă descurc să-mi fac de mâncare, să-mi spăl, să fac curat așa cum pot eu în căruț. Am viață grea… Vă dau un telefon, daca cineva dorește să mă contacteze, și va trimit și poze cu mine în căruț și casa mea cu doliu la ușă. Vă mulțumesc, aștept un răspuns”. Semnat: Maria Gădescu.

Scrisoarea avea atașate fotografii cu petenta în scaun cu rotile într-o casă cu tencuiala răzuită – înăuntru și afară -, pe scurt: promiscuitate. Te apucă plânsul, ce să mai…

Am sunat-o vineri pe doamna Gădescu să o asigurăm de sprijinul nostru și i-am spus că luni dimineața vom fi acasă la domnia sa pentru a evalua situația și a vedea ce este de făcut. Luni, surpriză, telefonul doamnei, închis! Nu-i nimic, mergem la fața locului, în comuna Dragomirești, județul Dâmbovița. Găsim casa, care nu arată deloc așa de rău ca în fotografiile trimise, dimpotrivă, ne-am dori și noi câte o asemenea ”dărăpănătură”.

Doi: nu este nici un steag negru la nici o ușă.

Trei: Maria Gădescu, alias Mariana a lui Georgică al Culinii, cum îi spun vecinii, stă în aceeași curte cu fratele ei, care are o casă frumoasă alături, cu geamuri termopan recent puse, iar gospodăria este îngrijită, cu straturile de legume rostuite frumos între cele două case. Adică, nu este singură… Pentru ce ne-a mințit?

În mod straniu, nici Maria Gădescu, care este ”nedeplasabilă”, nici familia fratelui acesteia nu erau acasă.

În acest context am mers la Primăria Dragomirești pentru lămuriri. Aici, funcționarii s-au uitat lung la noi și ne-au sfătuit să fim precauți. Maria Gădescu are venituri de peste 1.500 de lei – i s-a făcut anchetă socială – este căsătorită, dar soțul nu stă cu ea, are doi copii care sunt la casele lor și a cerut ajutoare din mai multe locuri, în timp. ”Nu știm prin ce metodă, una din fundații a aflat că femeia deține, de fapt, sume importante în conturi. Ne-au sunat și ne-au amenințat că escrocăm lumea, că suntem mână în mână cu ea… Era să ne trezim cu dosare penale pentru complicitate la escrocherie. Nu mai vrem să avem de aface cu acestă persoană”, ne-au spus funcționarii Primăriei Dragomirești.

