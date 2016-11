Peste 700.000 de români își aniversează astăzi ziua onomastică, iar mulți dintre aceștia fac parte din linia întâi a showbiz-ului nostru. Una e Esca, alta Marin, Smiley semnează și el condica și, după el, potopul. Și, dacă ar fi să ne distrăm toți ca ei… să tot fi Andrei. Dar până atunci, le urăm un călduros ”La mulți ani cu sănătate!”

”Ca fetele cu Violeta”

Andreea Marin este poate cea mai cunoscută dintre Andreele patriei, așa că nu putea lipsi de pe lista noastră de sărbătoriți cu rand de VIP. Proaspăt separată de soț, fostei ”Zâne” a Surprizelor nu pare să-i fi pierit deloc entuziasmul de a petrece căci, decizia divorțului a fost una extreme de bine cântărită, după chiar ea ne-a mărturisit. Dar, întorcându-ne la ziua de azi, Andreea era un plan cât se poate de clar: ”Sunt invitată de Cove (n.r. fostul ei asistent de la TVR 1) la ”Vorbește lumea”, apoi… am o zi întreagă cu fiica mea, ca fetele”, ne-a dezvăluit diva.

Fiul nou-născut i-a luat fața

Andreea Bănică este și ea o Andree de mare notorietate în showbizul nostru. Proaspăt devenită mamă, cântăreața a cam trebuit să se așeze la rând la această onomastică, întrucât a decis să-și boteze fiul Noah Andrei. În mod deloc neașteptat, piciul a devenit personajul principal al zilei, trecând-o pe mămica lui în plan secundar. ”A, primit body-uri, hăinuțe pentru cel mic, păturici, jucării, flori și dulciuri pentru mami”, ne-a mărturisit Andreea, care în alți ani s-ar fi lăudat cu bijuterii și accesorii de firmă. Și tot Noah a fost principal grijă și a tăticului său. ”Lui Noah Andrei i-a făcut tati asigurare de sănătate de ziua lui.”

Onomastică sărbătorească la ”Te cunosc de undeva”

Andrei Aradits și Andreea Bălan filmează astăzi cât e ziua de lungă, așa că vor petrece alături de colegii lor de la ”Te cunosc de undeva”, ceea ce înseamnă că, anul acesta, nu se laudă cu ceva special. ”Chiar de Sf. Andrei vom filma la “Te cunosc de undeva!”. Deci voi avea o petrecere organizată de firmă în cinstea mea. Bine, Andreea Bălan…”, face Andrei Aradits haz de necaz.

Petrecere la Paris cu Nicole Kidman și Uma Thurman

Andreea Esca, cea mai emblematic dintre Andreele de pe micul ecran, a avut grijă ca onomastica de anul acesta să fie una cu adevărat memorabilă. Și i-a ieșit din plin. „Voi începe petrecerea la Paris, unde am avut bucuria de a împărți aerul cu fotograful Peter Lindbergh, Nicole Kidman, Uma Thurman și Helen Mirren cu ocazia lansarii legendarului calendar Pirelli. Diseară, voi ajunge în Bucuresti ca sa ma pregătesc pentru 1 Decembrie. De 21 de ani, de ziua mea mă pregătesc pentru ziua Pro TV!”, ne-a dezvăluit Esca.

Azi, petrece în familie cu plăcinte

Nici Andreea Marinescu, prezentatoarea știrilor matinale de la Pro TV nu va lăsa această zi să treacă monoton, chiar dacă nu va face ceva ieșit din comun. „Acum 8 ani, în noiembrie, s-a confirmat sarcina cu Vladimir! Și a fost prima aniversare ca mămică. O să fie family time! O sa fac ceva bun, poate niște plăcinte și o să râdem în familie”, ne-a spus știrista.

E Andrei ”sub acoperire” și petrece pe scenă

Smiley este și el unul dintre marii sărbătoriți ai zilei de azi. Pe numele lui real Andrei Maria, juratul de la ”Vocea României”, nu și-a refuzat fanii, așa că, de ziua lui, le va cânta. „Anul trecut, Sfântul Andrei a venit cu multe emoții, pentru că am lansat clipul piesei „My Present For You”. A fost un cadou frumos, pe care mi-l amintesc cu drag. E o piesă magică, pe care mi-a făcut o deosebită plăcere să o cânt alături de o voce și de o scriitoare deosebită, Jazzy Jo. Pentru anul acesta, nu am planuri speciale. Merg la Arad, unde voi avea un concert, deci voi sărbători pe scenă. În rest, las lucrurile să vină de la sine.”

Dublă sărbătoare în casa Andreei Mantea

Și anul acesta, Mantea se sărbătorește la pachet cu fiul ei, David Andrei. De când puștiul a apărut în viața ei, Andreea a uitat să-și facă și ei cadouri și îl răsfață cât poate pe cel mic: ”Sărbătoresc prin muncă ziua de Sfântul Andrei, ne vedem la „WOWBiz”! Cu siguranță, acasă mă va aștepta ceva bun! Și având în vedere că e ziua fiului meu, îl cheamă și Andrei, o sa fie foarte răsfățat! De fapt, asta îmi doresc, să se simtă el iubit. I-am luat deja mai multe jucării care să îl ajute să învețe deja cifre, litere, să îi stimuleze imaginația, creativitatea”. Dacă acum petrece pentru doi acasă și alături de alți 600.000 în țară, au fost și vremuri în care Mantea s-a simțit unica Andreea: ”Culmea e că, în copilarie, eram unica Andreea, și la bloc, și la grădiniță. Nu îmi amintesc să mai fi fost altă Andreea. Când am crescut, am început să sesizez că mai erau persoane care purtau același nume ca mine. Dar, în copilărie, când mă striga mama pe stradă, numai eu întorceam capul”.