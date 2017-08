Vedeta nu obișnuiește să stea la plajă pentru că, spune ea, nu-i place să se expună razelor solare. Cum reușește să se bronzeze Oana Roman?

Oana Roman a avut o vară cât se poate de încărcată. Printre mai multe organizări de evenimente și lansări de restaurante, ea și-a permis și o scurtă vacanță, cu fetița și soțul său, în afara granițelor. De când s-a întors însă, vedeta lucrează la foc continuu. Spre deosebire de alte vedete autohtone, ea nu se poate lăuda cu un trup prea bronzat… Din contră. Oana nu a apucat să stea prea multe la soare. Asta nu doar pentru că timpul nu i-a permis, dar și pentru că, pur și simplu, nu-i place să se expună și să stea la plajă. Cum reușește să se bronzeze Oana Roman? Răspunsul ni l-a dat chiar ea:

Altfel, Oana Roman a depășit cu bine problemele de sănătate pe care le-a avut în urmă cu câteva luni. Atunci vedeta devenise ca o legumă, obosea și se simțea foarte rău. După mai multe drumuri pe la spitale și diverse tratamente, medicii i-au depistat și cauza stării sale nu tocmai bune. Fiica fostului premier avea probleme cu glanda tiroidă! Astfel că, Oana a urmat sfatul medicilor, iar acum totul este sub control.

”Mai țin tratament, sunt pe drumul cel bun. N-am timp să mă gândesc prea mult la mine, am multă treabă, trebuie să am grijă și de Izabela, acum merge la grădiniță pentru că am renunțat la bonă”, a adăugat Oana Roman.