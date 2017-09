Gabriela Cristea numără zilele până când își va ține bebelușa în brațe. Chiar dacă ultima ecografie i-a indicat că ar urma să nască în jurul datei de 30 octombrie, ea poate deveni mamă în orice moment.

Mult a fost, puțin a rămas pentru cei doi soți. până când vor deveni părinți.

După încercări zadarnice și multe drumuri la medici, Gabriela Cristea numără zilele rămase până când își va ține în brațe bebelușa. La ultima ecografie, vedeta tv a aflat că ar urma să nască la sârșitul lunii octombrie – începutul lunii noiembrie. Dar e foarte posibil ca acest lucru să se întâmple și mai devreme. Împreună cu soțul său, ea a făcut ultimele pregătiri dinaintea mult așteptatului moment. I-au aranjat ca la carte camera micuței, au vopsit pereții in roz și au pictat steluțe, dat fiind faptul că nu au reușit să găsească un tapet care să le placă. I-au cumpărat spoi pătuț și toate cele necesare micuței.

Atât Gabriela Cristea, cât și soțul său, își doresc să se implice sută la sută în creșterea bebelușei lor. Chiar dacă ambii sunt persoane publice și au joburi care-u țin mult timp ocupați, ei nici nu vor să audă despre o posibilă bonă. ”Vrem ca noi să fim cei care o creștem și îi dăm o educație așa cum trebuie. Nu vream bonă”, le-au mărturisit aceștia apropiaților.

Noua locuință a celor doi soți este una cât se poate de spațioasă, asta și pentru că Tavi se teme de spațiile închise. Ea are nu doar vreo cinci camere, ci și un colț de liniște și relaxare. Tavi și-a amenajat un studio, o sală de repetiție și o sală de sport, dar și un loc de spa, o sală cu biliard, masă de pin-pong și o terasă mare, unde eci doi soți să-și bea cafeaua. Pe lângă dormitorul fetiței, a mai fost prevăzută încă o cameră pentru încă un bebeluș, semn că aceștia au planuri de viitor în ceea ce privește mărirea familiei. Recent, vedeta Kanal D a povestit și cum a ajuns să-și proiecteze un atelier de croitorie în podul casei.

”Am descoperit că podul pe care nu vroiam să-l amenajăm este foarte spațios. Și mi-am făcut un atelier unde să stau eu să lucrez. Îmi place să coitoresc. E casa visurilor noastre. Noi am desenat-o. Inițial, am vrut să facem una mai mică. Fără însă să ne dăm seama ce implică din punct de vedere financiar tot ce am visat.. ne-am așezat la masă și ne-am întrebat ce-și dorește fiecare și ce vom avea extra. Practic, ne-am satisfăcut toate dorințele.”, a mai spus aceasta.