Aflate pe drumul către visul american, pe care merg de aproape 10 ani, gemenele de la Indiggo s-au oprit să respire. Nu mai sunt atât de insistente să devină staruri pop, ci au cotit către dans!

Gabriela și Mihaela Modorcea (31 ani) au propria grupă de amatori de dans oriental la un club de fitness, grupă americănește intitulată ”hip-hop belly dance”, unde româncele predau unduirea șoldurilor pe muzică, gen popular în țara de unde sunt originare și unde s-au inventat manelele. Originala grupă de ”hip-hop belly dance” a fost lăudată și de ghidul Time Out New York care a catalogat clasa drept cea mai bună de profil din New York.

Recalificarea profesională a bucureștencelor vine după multe încercări de a rămâne în zona artistică, cel mai neinspirat moment fiind participarea lor la show-ul de audiență maximă ”America’s Got Talent” (2008), când juriul – actorul David Hasselhoff (Baywatch), Piers Morgan (prezentator si jurnalist britanic) și Sharon Osbourne (sotia lui Ozzy Osbourne)- s-a amuzat copios.

Mihaela Modorcea speră ca un regizor de pe Broadway ori Hollywood să fie atras de scenariul ei de film (pe care gemenele l-au pus în scenă de câteva ori) intitulat ”Wiched Clone”, iar cea mai mare realizare a surorii sale, Gabriela, este apariția pasageră într-un episod din veteranul serial ”Low& Order: Special Victim Unit”.

Încrezătoare în talentul lor, plecate în Statele Unite pentru a demonstra că România nu le merită și că nu sunt apreciate la adevărata lor valoare, româncele ce-și spun Indiggo pare că s-au oprit momentan la o preocupare mai practică și care le asigură un venit constant.