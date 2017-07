A călătorit în toate colțurile lumii și are fani peste tot, mai ales în America de Sud. Inna are iubit american, a avut de multe ori ocazia să se stabilească în altă țară, dar a refuzat de fiecare dată acest lucru.

Inna a petrecut mult timp în Mexic, sud-americanii chiar au adoptat-o, a locuit chiar și-n Franța și-n Spania, dar de fiecare dată s-a întors în România.

Artista nu a luat niciodată în calcul să se mute în altă țară, nici măcar în America, acolo unde locuiește iubitul său.

”Îmi place în Spania (în Barcelona petrec cel mai mult timp), îmi place și în Mexic pentru bucuria oamenilor de a trăi, mă simt extraordinar în Costa Rica, oamenii sunt relaxati, locurile sunt incredibil de frumoase. Am avut perioade scurte în care am locuit fie în Franța, fie în Spania. De altfel, de fiecare dată când am putin timp liber, merg la Barcelona, simt că este a doua mea casă. Dar nu, nu îmi doresc să mă stabilesc în altă țară, vreau să rămân cetățean român”, a mărturisit artista pentru Libertatea.