Vedeta și-a amânat cu încă două săptămâni întoarcerea în America, doar pentru a mai sta cu fiica sa. Monica Gabor a pierdut 500 de dolari după ce și-a anulat biletul de avion și și-a reprogramat toate întâlnirile de afaceri pe care le avea.

Clipele petrecute alături de fiica sa nu pot fi înlocuite de nimic. Motiv pentru care Monica Gabor și-a prelungit cât a putut de mult șederea sa în România.

Chiar dacă trebuia să se întoarcă în America de mai bine de două săptămâni, Moni nu s-a putut despărți de Irina sub nicio formă. Astfel că, ea și-a anulat biletul de avion, pe care dăduse în jur de 500 de dolari. Și-a reprogramat, totodată, și câteva întâlniri de afaceri importante peste Ocean, evident, cu consimțământul iubitului său, Mr. Pink, cu care de altfel a vorbit zilnic în toată această perioadă.

La rându-i, fostul soț, Irinel Columberanu, și-a dat acordul ca Irina să rămână să locuiască alături de mama sa, în casa amicei ei, Mădălina Apostol. Asta în ciuda faptului că fiica sa a început școala.

”Irina a mers cu șoferul meu la școală, el o ia și o aduce înapoi, acolo unde locuiește cu mama sa. Când a ajuns acasă, m-a și sunat. Apoi a fost la dans, după care a ajuns iar la mama ei. Consider normal să-mi pese mai întâi de fericirea fiicei mele”, mărturisea acesta pentru Libertatea.

Astfel că, cele două, mamă și fiică, s-au bucurat la maxim de momentele petrecute împreună. Au fost la rudele Monicăi din Bacău, apoi într-o vacanță în Dubai, acolo unde fosta doamnă Columbeanu i-a făcut toate poftele micuței.

Nu s-a uitat la bani și i-a cumpărat Irinei tot ce și-a dorit și a dus-o în cele mai frumoase locuri. Moni și-a intrat în rolul de mamă și după ce Irina a început școala. A așteptat-o în fiecare zi acasă, cu masa pusă, i-a verificat cunoștințele dobândite în ziua respectivă. Cum însă nicio minune nu durează la nesfârșit, Monica și-a făcut deja bagajele pentru a se întoarce în America, iar Irina este pregătită să revină în vila din Izvorani a tatălui său.

”De fiecare dată spunem că ne simțim bine oriunde am fi. Am trăit niște experiențe unice, am înotat și cu delfinii. E important să petrecem timp împreună, care amândurora ne lipsește. Despărțirea e foarte grea, ca de obicei, dar ne bucurăm că există aceste tehnici moderne de a comunica.”, a declarat Monica pentru Libertatea, tristă că a venit momentul să se despartă din nou de fiica sa.