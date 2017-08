Deși ai crede că Nicu Covaci duce o viață nemaipomenită în baza muncii sale de-o viață, ei bine, artistul, un personaj de-o sinceritate debordantă, face o mărturisire șocantă: “Din muzică nu câștig bani, dar n-o să mor niciodată de foame. Sunt scafandru, am marea lângă casă. Îmi iau arbaleta, scot peşti şi tot am ce pune pe masă.”

Invidiat de mulți pentru curajul dovedit în viață, dar și pentru faptul că s-a luptat să locuiască într-un paradis, respectiv în Moraira, Spania, omul cu cea mai frumoasă poveste din muzica românească, duce o viață simplă, fără excentricități de star rock. Istoria unică, de 55 de ani a trupei sale, Phoenix este întreținută prin eforturi extraordinare, iar artistul nu ascunde faptul că, de multe ori scoate bani din buzunare să ducă povestea mai departe. Covaci (70 ani) ne-a dezvăluit și că ședințele de înregistrări și editatea ultimului album al trupei, ”Vino, Țepeș”, au fost plătite printr-un troc.”Cu arta plastică am scos-o cumva la capăt și acum, de fapt. În 2014 am decis că trebuie să renaștem, să luptăm până la capăt și am decis să fac albumul ”Vino, Țepeș!” A costat enorm, pentru că formația mea e împărțită în toate colțurile Europei. N-aș fi putut să susțin producția, cantonamentele de repetiții, orele de studio – am stat cu toții aproape trei luni în România să muncim: o lună la mare, o lună la Azuga și câteva săptămâni la Sinaia, izolați. Am avut câțiva oameni care au susținut acest album, dar, din păcate discuri nu se mai vând așa că… am plătit cu picturi. Cred că au fost câteva zeci de pânze care au plătit albumul ăsta”

Nicu nu ascunde că Phoenix întâmpină probleme financiare, care, fără ajutor exterior nu s-a rezolva, având în vedere că trupeții se strâng din alte trei țări ale Europei (veteranul rocker locuiește în Spania, clăparul Dzidek Marcinkiwicz în Polonia iar chitaristul bass Volker Vaessen în Germania). Pentru a susține renașterea perpetuă a formației Phoenix, în perioada când a locuit în Germania, Covaci a dus o viață simplă, greu de închipuit pentru milioanele de romani care îl idolatrizau în anii 60-70 văzându-l pe scene. Pare greu de crezut, însă artistul a reparat motociclete și a fost profesor de pictură.”La mijlocul anilor ‘80, când am rămas singur în Germania, am cunoscut un neamț care se ocupa de reprezentanța Suzuki în Osnabruck și care mi-a dat un loc de muncă într-un atelier de reparat motociclete. Eram atât de dezamăgit, încât nu voiam să mă întorc la muzică! Mai târziu am reînceput să pictez… Mi-am amintit că am o meserie, totuși, și că nu degeaba am fost la facultate”, povestește artistul care a absolvit Arte Plastice la Timișoara dar care a cunoscut consacrarea în afara României.

La Osnabruck, unde a locuit până la sfârșitul anilor ’80 au rămas expuse în exterior și interior multe lucrări ale sale, cea mai mare fiind de ”cartea recordurilor” (45x 6 metri), intitulată ”Gladiator 2000” și care s-a aflat expusă pe peretele sălii sporturilor din oraș.

Nicu Covaci locuiește de la începuturile anilor ’90 în cel mai estic punct al Spaniei, unde, duce o viață simplă dar frumoasă. Este un personaj iubit în gașca sa de motocicliști, soția îi înțelege eforturile de a susține povestea Phoenix, fiica sa l-a făcut bunic, iar artistul nu se lasă, la vârsta sa, de scufundări acvatice, una din marile sale pasiuni.

