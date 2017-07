Doinița Oancea și Augustin Viziru, din nou împreună, atunci “Când mama nu-i acasă”, filmați cu telefonul mobil! Cei doi sunt nedespărțiți atât în timpul liber, cât și pe platoul de filmare.

Doinița Oancea și Augustin Viziru se înțeleg atât de bine, încât nu petrec doar foarte mult timp liber împreună, ci și fac mereu echipă, pe platoul de filmare.

Cei doi sunt din nou iubiți, în cel de-al doilea sezon al serialului filmat cu telefonul mobil, ”Când mama nu-i acasă”, de la Happy Chanel, care va avea lansarea miercuri.

„Iuby is the best! Ne înțelegem bine și la filmări, și în realitate și chiar cred că ne ajută relația noastră de dincolo de „ecran”, pentru că ne înțelegem din priviri și acest tip de comunicare între doi oameni și mai ales între doi actori este extrem de important!”, a mărturisit Doinița Oancea.