Cei 329 de deputați și 136 de senatori din noul Parlament care și-a început activitatea în luna februarie și-au angajat peste 800 de colaboratori în cabinetele parlamentare din teritoriu. Campionii angajărilor sunt deputatul PNL Ștefan Ion, cu 10 colaboratori în cele două cabinete parlamentare din Vrancea, și senatorul PNL din același județ, Toma Cătălin Dumitru, cu 7 angajați, potrivit răspunsului transmis Libertatea de cele două Camere ale Parlamentului.

Colaboratorii aleșilor sunt plătiți din suma forfetară primită lunar de aceștia, pentru cabinetele parlamentare din teritoriu. Aceste sume cuprind plata salariaților, dar și a chiriei, utilităților din cabinetele parlamentare, benzină, consumabile, abonamente la reviste, și pentru plata telefoanelor, și chiar reparații curente la sedii, mobilier și cheltuieli de protocol pentru primirea invitaților.

Deputații au 529 de angajați, în timp ce senatorii aproape 292 de colaboratori care îi ajută în activitatea din Legislativ. Toți colaboratorii sunt angajați pe perioada mandatului.

Deputatul PNL Ștefan Ion, campionul angajărilor: 10 colaboratori în cele două cabinete parlamentare din Vrancea

Deputații au angajat de la începutul sesiunii parlamentare 529 de angajați în cabinetele parlamentare. Camera Deputaților precizează că în legislatura 2016-2020 figurează numai angajați cu contract de munca pe durată determinată.

Cei mai mulți dintre aleși au câte de la unul la trei angajați. Deputatul PNL Ștefan Ion este, însă, campion la capitolul colaboratori: Are 10 angajați în cele două cabinet parlamentare pe care le-a deschis în județul Vrancea.

”Sunt un parlamentar nou și am nevoie de o echipă puternică”, a declarat deputatul PNL, pentru Libertatea. El a precizat că printre cei cu care lucrează sunt și tineri dar și consilieri județăeni ,oameni din media.

Deputatul spune că are deja două cabinete parlamentare deschise în județ și urmează să mai deschidă unul, într-o comună.

Suma forfetară pentru colegiul Vrancea ajunge la aproximativ 6.000 de lei, lunar, pentru bunuri și servicii.

Liviu Dragnea, Lia Olguța Vasilescu și Andreea Cosma nu au angajați la cabinetele parlamentare

Printre deputații care nu și-au angajat comaboratori la cabinetele parlamentare se află liderul PSD Liviu Dragnea, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu și deputatul de Prahova Andreea Cosma.

Nici ministrul de Finanțe, Viorel Ștefan nu are angajați în cabinetul din Galați și nici Ioana Bran, secretarul Camerei din partea PSD. În schimb, deputatul PSD Ursu Răzvan Ion are șase angajați în cabinetul parlamentar din Prahova. Robert Turcescu are trei angajați, în timp ce deputatul petru Farago, din Timiș, are 4 colaboratori. Marea majoritate a deputaților are, însă, doar un angajat.

Liberalul Toma Cătălin Dumitru și-a angajat 7 colaboratori, Ministrul de Interne, Carmen Dan are cinci angajați



Senatorii au aproape 300 de angajați în cabinetele parlamentareFiecare senator are, în medie, 3 persoane angajate, în cadrul biroului parlamentar, cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, a transmis Direcția de Comunicare a Senatului României. Aceștia sunt plătiți din suma forfetară acordată senatorilor în conformitate cu Legea privind Statutul deputaților și senatorilor.

Senatorul cu cei mai mulți angajați la cabinetul parlamentar este liberalul Toma Cătălin Dumitru. Acesta este senator de Vrancea și are 7 colaboratori, potrivit datelor din luna februarie. Suma forfetară primită de acesta, pentru colegiul Vrancea este de 7.034 de lei, pentru angajați, și 13.937 de lei, pentru plata bunirilor și serviciilor.

Printre cei care au cinci angajați în cabinetele parlamentare ser află Laszo Attila (UDMR), Derzsi Akos (USDMR) Șerban Nicolae (PSD), Stângă George Cătălin. Și ministrul de Interne, Carmen Dan are angajați cinci colaboratori, în cabinetul parlamentar din Teleorman.

Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu are trei angajați,în timp ce ministrul Tineretului, Marius Dunca are doar doi angajați. Ministrul Sănătății, Florian Bodog are trei colaboratori.