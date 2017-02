Matei Stratan, iubitul Mădălinei Ghenea, nu numai că a fost un bărbat cu „lipici” la domnișoare, dar femeile din viața lui au reușit cu greu să-l dea uitării. Dovadă că, după aproape 20 de ani, prima prietenă a lui Matei, a reușit cu greu să-l dea uitării. Abia anul trecut, Anca a rupt felicitările și scrisorile de la Stratan.

Anca P. a fost printre primele simpatii ale lui Matei Stratan, pe vremea când el locuia la Iași. Cu toate că au trecut aproape 20 de ani, tânăra are și acum sentimente față de el.

„Am fost colegă de gimnaziu cu Matei Stratan. De fapt cu sora sa, Caterina Stratan. Mă bucur să văd că și-a ales în repetate rânduri compania româncelor și sper să fie fericit. Din copilării, anul trecut am rupt o felicitare de Sf. Valentin pe care mi-o dăduse când eram în clasa a șasea. Făcea parte din ritualul de eliberare a sufletului meu. De altfel, am rupt mai mult masaje de apreciere și de dragoste, deoarece, cred cu putere, singurul mesaj de dragoste de la un băiat este atunci când acela mă va lua de nevastă și va vrea copii cu mine și va fi cel care va pune finanțele casei”, a scris Anca în momentul în care a citit că Mădălina Ghenea și Matei urmează să se căsătorească.

Iubitul Mădălinei Ghenea a făcut ravagii în Iași

Atât de important a fost Matei pentru tânăra moldoveancă, încât și după 20 de ani, îl poate descrie pe logodnicul Mădălinei până la cel mai mic detaliu.

„Blond, ochi albaștri, stăteau într-o casă frumoasă în Copou. M-a impresionat că familia era unită, adică stăteau și cu bunicii, că mama lui și a Caterinei era o femeie fină și tăcută, că tatăl lor îi lua la tenis. Am fost și eu o dată cu ei. Matei era mic, eu eram mică, eram în clasa a șasea. Nu se pune problema de relație. Eram în aceeași clasă cu Caterina, sora lui. Chiar ea mi-a făcut cunoștință cu Matei, care era rușinos și mi-a dat o felicitare, dintre cele care se dădeau atunci, colorată de el. Rosses are red, violetes are blue…and so are you. La vâsta aceea era mai mic ca mine, la ani și de statură. Era un copil frumos, crescut frumos, cu bun simț și dragoste de viață, de frumos”, ne-a mai spus Anca P.